Жители Петербурга подвергли критике «управленческий слой» пирога Беглова

Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании
Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический
Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День города заявил, что инфраструктура города похожа на «слоенный пирог», и отметил, что местные
Президент США Джо Байден заявил о том, что российский лидер Владимир Путин стремится стереть с лица земли идентичность Украины. Эти слова прозвучали
В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону
Правительственная комиссия регионального развития Российской Федерации поддержала заявку руководства Северной столицы на получение восьми миллиардов
Работающие в космосе зарубежные аппараты зафиксировали в центральной части акватории Черного моря не менее семи военных кораблей, которые выстроились
Наступление России в Донбассе, куда она принялась перебрасывать дополнительную военную технику, может быть последним в этом вооруженном конфликте.
Сегодня на экспертизу, проверяющие законопроекты на предмет коррупционных составляющих, был передан документ, составленный по инициативе губернатора
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