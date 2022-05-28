Жители Петербурга подвергли критике «управленческий слой» пирога Беглова

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Жители Петербурга подвергли критике «управленческий слой» пирога Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День города заявил, что инфраструктура города похожа на «слоенный пирог», и отметил, что местные чиновники добились значительных достижений в программе развития.

В специальном ролике-презентации губернатор перечислил успехи в четырех направлениях за прошедший год. Но петербуржцы решили напомнить градоначальнику о том, что многие сектора требуют существенных доработок.  

«При строительстве человейников, хотелось бы получить достойную инфраструктура сразу, а не через тцать лет», - отмечают пользователи Сети.

Затронули они также и проблему дорожных заторов, которая усугубилась стартом неудачной транспортной реформы.

«Обратите, пожалуйста, внимание на Пушкинский район! Он задыхается в пробках, между двух переездов железнодорожной станции Царское Село и Железнодорожного переезда Тярлево. Расстояние между ними около 2-ух км, а пробки достигают часового ожидания! Безобразие! Помогите нам, пожалуйста!» - просят губернатора петербуржцы.

Не могли они пройти мимо проблем с облагораживанием парков, коммунальной средой и управляющими компаниями.

Беглова ранее уже ловили на управленческих провалах и замедленной реакции чиновников на жалобы людей. Так, в 2019 году губернатор чуть не лишился должности из-за своих многочисленных проблем, но практически повторил сценарий прошедшей зимой. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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