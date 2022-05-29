В Казачьей Лопани Харьковской области уничтожили более 20 танков, БТР и БМП, которые прятали в ангаре

Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический
Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День города заявил, что инфраструктура города похожа на «слоенный пирог», и отметил, что местные
В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлен полностью уничтоженный ангар с военной техникой. Располагался объект в населенном пункте
Правительственная комиссия регионального развития Российской Федерации поддержала заявку руководства Северной столицы на получение восьми миллиардов
Президент США Джо Байден заявил о том, что российский лидер Владимир Путин стремится стереть с лица земли идентичность Украины. Эти слова прозвучали
Наступление России в Донбассе, куда она принялась перебрасывать дополнительную военную технику, может быть последним в этом вооруженном конфликте.
Сегодня на экспертизу, проверяющие законопроекты на предмет коррупционных составляющих, был передан документ, составленный по инициативе губернатора
Информационный портал «Русская Весна» опубликовал видео, снятое в лесах Украины, по всей видимости, украинским дроном. В кадры попали моменты ударов
Сейчас проект парома «Санкт-Петербург – Калининград» дорабатывается авторами. Как сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей
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