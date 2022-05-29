В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлен полностью уничтоженный ангар с военной техникой. Располагался объект в населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области Украины.

Сообщая об этом, агентство Авиа.Про выказывает уверенность, что удары по боевой технике, спрятанной в ангаре, были нанесены всего лишь несколько дней назад. Снимки недельной давности демонстрировали, что объект был целым и неповрежденным.

Ангар с техникой размещался на территории птицефабрики. Спутниковый снимок позволяет рассмотреть сквозь выгоревшую крышу, что мощными ударами были уничтожены около 20 единиц военной техники - танки, БМП, армейские грузовики.

Расположение уничтоженных, некогда грозных боевых машин указывает, что их пытались вывести с ангара после обрушившихся ударов, но, вероятно, сильнейший пожар помешал выводу военной техники.

Неизвестно, какой из сторон конфликта на Украине принадлежали разбитые танки, БМП и грузовики - первоисточник Авиа.Про об этом умалчивает. Хотя некоторые другие российские СМИ считают, что это было сосредоточение техники ВСУ. В то же время украинские издания утверждают обратное.

Нет сведений и о том, какие средства поражения использовались при атаке на ангар - с большой долей вероятности, поработала артиллерия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей