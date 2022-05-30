Немецкий эксперт Масала: Украина не хочет отдавать территорию, а Россия – уходить без победы

Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День города заявил, что инфраструктура города похожа на «слоенный пирог», и отметил, что местные
В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлен полностью уничтоженный ангар с военной техникой. Располагался объект в населенном пункте
Военный эксперт и профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что стороны конфликта на Украине пока не
Президент США Джо Байден заявил о том, что российский лидер Владимир Путин стремится стереть с лица земли идентичность Украины. Эти слова прозвучали
Сегодня на экспертизу, проверяющие законопроекты на предмет коррупционных составляющих, был передан документ, составленный по инициативе губернатора
Информационный портал «Русская Весна» опубликовал видео, снятое в лесах Украины, по всей видимости, украинским дроном. В кадры попали моменты ударов
Сейчас проект парома «Санкт-Петербург – Калининград» дорабатывается авторами. Как сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей
На Западе заговорили сторонники России в вопросе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет издание Newsweek. Автор публикации
В ЛНР выступили с опровержением растиражированной многими СМИ и военкорами в Телеграм-каналах информации о том, что Северодонецк перешел под контроль
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