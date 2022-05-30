Немецкий эксперт Масала: Украина не хочет отдавать территорию, а Россия – уходить без победы

Военный эксперт и профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что стороны конфликта на Украине пока не готовы к переговорам. Киев не намерен отдавать ни один регион. Москва же после продвижения в Донбассе не желает уходить с территории Украины. Об этом пишет Handelsblatt.

Масала считает, что Россия на переговоры отважится только в случае, если нависнет серьезная угроза поражения. Пока же о нем речь не идет - заметно продвижение войск на востоке Украины. Эксперт связывает это с тем, что ВС РФ начали действовать не широким фронтом, а на небольших участках, и это себя оправдывает.

ВСУ же сейчас недостает тяжелого вооружения. Однако о поражении Киева говорить также не приходится.

По мнению немецкого специалиста, последующий ход сражений может определиться в один из летних месяцев, когда, как ожидается, украинские силы выдвинутся в запланированное контрнаступление, передает russian.rt.com.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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