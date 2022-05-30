Северодонецк все еще находится под контролем ВС Украины

В ЛНР выступили с опровержением растиражированной многими СМИ и военкорами в Телеграм-каналах информации о том, что Северодонецк перешел под контроль союзных войск. Пока что речь идет только о том, что ВС РФ сумели закрепиться на окраинах города.

Бойцы ВСУ продолжают вести оборонительные действия в городской застройке и наносить массированные артиллерийские удары по подразделениям, задействованным Россией в СВО.

Представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, рассказывая о ситуации в городе, сообщил, что силы ВС РФ сумели прорвать оборону противника и выйти на окраины Северодонецка, передает информресурс Avia.Pro.

Подчеркивается, что пока сложно оценить, насколько сильным будет сопротивление, оказываемое украинскими военнослужащими. Однако с учетом того, что Северодонецк является одним из ключевых городов Донбасса, можно предположить, что в населенном пункте могут идти тяжелые уличные бои.

ВСУ нуждаются в поддержке, так как силы ВС РФ превосходят их, в противном случае продержаться у них долго не получится.

Напомним, что ранее о взятии Северодонецка под контроль российскими военными заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей