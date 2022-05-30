Хазин: распад НАТО и вступление Турции в ОДКБ — из абстракции сказок

Разговоры о крахе НАТО и вступлении Турции в ОДКБ - из «абстракции сказок». К такому выводу пришел экономист и публицист Михаил Хазин, информирует издание SM-News.

В то же время эксперт уверен, что в США просчитывают вероятность того, что Евросоюз и НАТО распадутся. В распаде европейского содружества, по мнению Хазина, больше всего заинтересована Великобритания, которая ранее вышла из ЕС.

«Я пришёл к выводу о том, что все эти разговоры о распаде НАТО, о вступлении Турции в ОДКБ, они из абстракции сказок. Оно переходит в состояние, когда это надо всерьёз обдумывать, что с этим делать, когда это случится», — высказался Хазин.

Если у Британии получится добиться распада Евросоюза, она сможет создать собственную валютную зону и играть в «высшей политической лиге».

А тем временем заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что военно-политический блок может уже не придерживаться своих обязательств не размещать войска в Восточной Европе.

По его словам, Москва своей СВО «лишила любого смысла» Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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