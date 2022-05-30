В Ленинградской области прохожих чрезвычайно впечатлила девушка, гуляющая с контейнером от гранатомёта

Начало трудовой недели выдалось беспокойным для жителей Мурино, заметивших гуляющую по улицам города с предметом, похожим на гранатомёт. Заметив юную особу с весьма экзотическим аксессуаром возле магазина на проспекте Авиаторов Балтики, случайные прохожие известили о ней экстренные службы.

Отрабатывая сигнал, на место инцидента выехали взрывотехники ОМОНа «Бастион» регионального главка Росгвардии. Как оказалось, вызвавший большой фурор предмет опасности для окружающих не представлял. Местная жительница шла по улице с пустым контейнером от переносного противотанкового ракетного комплекса.

По некоторым данным, в таких контейнерах хранятся ПТРК «Фагот».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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