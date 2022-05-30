Чиновники и депутаты Петербурга отметили День города закрытым банкетом в Мариинском дворце

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Чиновники и депутаты Петербурга отметили День города закрытым банкетом в Мариинском дворце
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

День города для петербургских чиновников в этом году прошел с размахом. Власть имущие устроили элитную вечеринку в стенах Мариинского дворца. 

По данным Telegram-канала «Ротонда», вечер прошел под живую музыку. На столе стояли элитный алкоголь и дорогостоящие закуски. На мероприятии можно было встретить директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, депутатов ЗакСа, чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова.

«Для гостей оперные певцы пели популярные песни из советских кинофильмов, а также исполняли классический репертуар. После ужина участники приёма переместились во внутренний двор Мариинского дворца, где были разбиты шатры и накрыты столы с закусками: икрой и шампанским», — говорится в материале. 

Ранее СМИ сообщали, что Беглов с размахом отпраздновал свой 66-й день рождения в элитном ресторане на Крестовском острове. Примечательно, что к празднику был выпущен лимитированный тираж водки с изображением губернатора на этикетке. Общий бюджет банкета составил около 10 миллионов рублей. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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