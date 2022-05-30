Чиновники и депутаты Петербурга отметили День города закрытым банкетом в Мариинском дворце

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в День города заявил, что инфраструктура города похожа на «слоенный пирог», и отметил, что местные
День города для петербургских чиновников в этом году прошел с размахом. Власть имущие устроили элитную вечеринку в стенах Мариинского дворца. По
В сети появились спутниковые снимки, на которых запечатлен полностью уничтоженный ангар с военной техникой. Располагался объект в населенном пункте
Военный эксперт и профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что стороны конфликта на Украине пока не
Президент США Джо Байден заявил о том, что российский лидер Владимир Путин стремится стереть с лица земли идентичность Украины. Эти слова прозвучали
Сейчас проект парома «Санкт-Петербург – Калининград» дорабатывается авторами. Как сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей
В ЛНР выступили с опровержением растиражированной многими СМИ и военкорами в Телеграм-каналах информации о том, что Северодонецк перешел под контроль
На Западе заговорили сторонники России в вопросе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет издание Newsweek. Автор публикации
Некая жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании малознакомым человеком. Со слов девушки,
Разговоры о крахе НАТО и вступлении Турции в ОДКБ - из «абстракции сказок». К такому выводу пришел экономист и публицист Михаил Хазин, информирует
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