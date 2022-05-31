На Украине более 60 единиц боевой техники попали под мощный артиллерийский удар

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На Украине более 60 единиц боевой техники попали под мощный артиллерийский удар
Украина
Фото из открытых источников

В Украине средствами тяжелой артиллерии был разбит полевой лагерь, на территории которого находилось большое количество военной техники. Речь примерно о 60 танках, армейских грузовиках и боевых бронированных машинах, а также топливозаправщике. Об этом сообщает Авиа.про и публикует кадры разгрома, снятые с высоты птичьего полета камерой БПЛА.

На видео запечатлен огромный полевой лагерь с техникой, которая, по всей видимости, находилась на обслуживании. Буквально через несколько минут после появления на местности беспилотника по объекту были нанесены немногочисленные, но мощные и результативные удары. Первым был уничтожен топливозаправщик, который обслуживал танки. Последние, по всей видимости, также были серьезно повреждены.

Эксперты обратили внимание на то, что удары были редкими. Это вынудило их начать искать ответ на вопрос, действительно ли речь идет о применении средств тяжелой артиллерии или же атака была осуществлена с применением другого вооружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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