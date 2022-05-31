СМИ: У Украины остается около 200 боевых самолетов и вертолетов, но нет пилотов

По сообщению ряда средств массовой информации, на вооружении ВВС Украины все еще находятся порядка 200 боевых вертолетов и самолетов. И эта информация диссонирует со сводками Минобороны, которое еще в марте отчиталось о том, что практически вся украинская авиация уничтожена.

Сведения о том, что Украина все еще располагает почти двумя сотнями вертолетов и самолетов, прозвучали из уст заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, передает Авиа.про со ссылкой на «Взгляд».

При этом генерал-майор обратил внимание на то, что Украина до начала специальной военной операции располагала почти 600 истребителями, штурмовиками, винтокрылыми машинами.

«На чём летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны? То, что Киеву могут передать страны НАТО, – в частности, Польша, Германия или Словения – это капля в море... Сегодня у Украины остаётся около 200 боевых самолётов и вертолётов – это около двух дивизий, а на момент начала спецоперации их было около 600», – заявил Попов, подчеркнув, что его оценки парка боевой авиации Украины резко отличаются от оценок российского Генштаба.

Страны Запада довольно активно передают Украине вооружение и запчасти для боевых самолетов, что позволяет Украине располагать приличным авиапарком.

И тем не менее, ВСУ активно не используют авиацию. Специалист главную причину этого видит в недостаточном количестве профессиональных летчиков. Проблема не нова, наблюдалась еще до спецоперации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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