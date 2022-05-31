Боррель: конфликт в Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно

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Боррель: конфликт в Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что мягкой силы недостаточно для поддержания безопасности в Европе и урегулирования конфликта в Украине.

Поэтому, по его словам, ЕС тоже должен стать военной силой.

Для этого Боррель призвал страны Евросоюза повысить расходы на оборонную сферу. Он подчеркнул, что в этом вопросе важно действовать слаженно.

Боррель подчеркнул, что ЕС не может запретить всем странам покупать российскую нефть. Тем не менее он надеется, что новым клиентам Москва будет вынуждена продавать нефть с большими скидками, что серьезно сократит ее доходы.

Он добавил, что следует и далее расширять санкционный список, чтобы усилить давление на Россию.

ЕС проводит санкционную политику в отношении России из-за «военной спецоперации», которую РФ начала на территории Украины 24 февраля. Антироссийские санкции введены также США, Канадой, Австралией и рядом других стран.  

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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