Евсеев рассказал о сложности освобождения Авдеевки от ВСУ

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Евсеев рассказал о сложности освобождения Авдеевки от ВСУ
Украина
Фото из открытых источников

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, почему Авдеевка все еще находится под контролем ВСУ, а российские войска не могут занять город и оттеснить противника. Его слова приводит ресурс Украина.ру.

Евсеев говорит, что у ВСУ в городе очень хорошие укрепленные позиции. Но есть еще одно обстоятельство, которое не позволяет продвинуться войскам ВС РФ.

«Сложность с Авдеевкой еще и в том, что они там взорвали дамбу. Поэтому, имеет смысл осуществить более глубокое окружение, а потом вплотную заняться ими. Пока они не окружены, их очень трудно взять, потому что там очень хорошо подготовлены позиции», — поведал Евсеев.

Специальная военная операция, стартовавшая 24 февраля, сейчас на втором этапе. Главная битва между противниками развернулась за Донбасс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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