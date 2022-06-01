Над восточной Украиной 1 июня был сбит неустановленный боевой самолет

Над Восточной Украиной минувшей ночью средствами ПВО был сбит неизвестный истребитель, летевший на большой высоте. Об этом сообщает информационный ресурс Авиа.про.

По данным его источников, звук двигателей позволяет говорить о том, что самолет вылетел с западного направления. Очевидцы лицезрели яркую вспышку в воздухе. Это говорит о том, что истребитель был поражен зенитной ракетой. После того, как сработали средства ПВО, на землю начали падать горящие фрагменты самолета.

Сбитый аппарат, судя по всему, являлся истребителем, потому как штурмовики летают на более низких высотах. Издание подчеркивает, что по информации ряда источников, боевой борт был идентифицирован средствами ПВО как «Су».

Какой из сторон конфликта он принадлежал, пока неизвестно. Российское и украинское оборонное ведомства данный инцидент пока не прокомментировали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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