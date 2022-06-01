Германия поставит Украине комплексы ПВО IRIS-T

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Германия поставит Украине комплексы ПВО IRIS-T
В Мире
Фото из открытых источников

Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть в распоряжении ФРГ - IRIS-T. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге, пишет немецкое издание DW.

По его словам, благодаря IRIS-T Украина будет в состоянии «защитить целый крупный город от атак российской авиации». 

Канцлер Шольц также анонсировал поставки Киеву радаров слежения, благодаря которым военные смогут обнаруживать гаубицы противника, а также минометы и реактивную артиллерию.

При этом немецкий канцлер уточнил, что РСЗО Германия поставит Украине в тесном сотрудничестве с США. В комплекте с системами будут идти боеприпасы, которые не позволят ВСУ наносить удары вглубь территории России.

IRIS-T SLM - разработка немецкой компании Diehl Defence.

Ранее американский президент Джозеф Байден подтвердил, что США отправят Украине «современные ракетные комплексы».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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