Прибавка «за особые условия» для чиновников и депутатов обойдется Петербургу в 9 млрд рублей ежегодно

На вознаграждение чиновников Смольного из городского бюджета ежегодно будет уходить примерно на 9 млрд рублей больше, если предложение губернатора Александра Беглова поднять себе и госслужащим Петербурга зарплату «в целях повышения заинтересованности гражданских служащих в результате своей деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей», внесенное градоначальником 27 мая, будет принято.

Оклад госслужащих начисляется из количества расчетных единиц (в 2022 году одна единица – 1588 рублей), и для каждой должности он индивидуален. Размер оклада губернатора составляет 60 расчетных единиц, его заместителей – 56 р.е. и так далее. Но, помимо должностных окладов, зарплата чиновников состоит из дополнительных выплат и надбавок, в том числе «за особые условия работы, сложность и напряженность профессиональной деятельности, специальный режим работы». Именно эти надбавки предложил увеличить Беглов.

В случае принятия предложения ежемесячная надбавка к зарплате губернатора будет равняться 665 тысячам рублей вместо 475 тысяч и подрастет примерно на 190 тысяч рублей, составив семь (ранее было пять) окладов. В год расходы на зарплату губернатора вырастут на 2,2 млн рублей.

Но губернатор просит добавки не только себе - предлагается внести изменение в Закон «О гарантиях деятельности лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга», согласно которому выплаты за особые условия работы увеличатся с 4 до 6 окладов. Таким образом, каждый из 11 бегловских заместителей получит в месяц на 180 тысяч больше, а за год все они вместе - на 14 млн рублей больше, чем ранее.

Депутаты Законодательного собрания также не будут обижены: их оклад составляет 55 расчетных единиц, а зарплата – четыре оклада. Если прибавить еще два, получится дополнительных 150 тысяч в месяц, или 90 млн рублей на 50 человек, получивших мандат.

Без прибавки в два оклада не обойдутся руководители петербургского Избиркома (28 млн на 14 человек в год), омбудсмены и руководители Контрольно-счетной палаты (8 млн в год на четверых), председатели ТИКов (120 млн рублей на годовую прибавку для 64 человек), главы комитетов, служб, управлений (60 млн рублей в год на прибавку для 43 чиновников).

Сотрудники губернаторского аппарата – их 410 человек, получат на 80 тысяч в месяц больше, и в год их надбавка составит 410 млн рублей, а ради ежемесячной прибавки в два оклада для самых многочисленных государственных служащих рангом пониже - их 7 тысяч 700 человек, придется потратить примерно 8,3 млрд в год. Вместе с подросшей губернаторской зарплатой расходы Петербурга на вознаграждение «слуг народа» вырастут примерно на 9 млрд в год.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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