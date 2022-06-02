Кедми оценил новую тактику ВСУ в Северодонецке

Военный эксперт из Израиля, политолог Яков Кедми оценил заявление главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, в котором тот сообщил о том, что ВСУ успешно реализовали контрнаступательный маневр в ходе уличных боев в Северодонецке, отбив часть территории у российских войск. Также сообщалось о шестерых солдатах, захваченных в плен.

Кедми заявил, что украинские военнослужащие смогли применить новую тактику и сумели атаковать противника при отходе с позиций. С точки зрения военной науки трудно найти логику.

Политолог говорит, что если уж у военного командования было стремление защищать свои позиции, то не было никакого смысла и отступать, передает ОСН .

Специальная военная операция России на территории Украины длится уже 99 дней подряд, с 24 февраля. Сейчас СВО на втором этапе - первый закончился отведением российских войск с северных регионов Украины. Продолжается битва за Донбасс, а между тем некоторые аналитики уже делятся прогнозами на третий этап СВО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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