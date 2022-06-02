День города для петербургских чиновников в этом году прошел с размахом. Власть имущие устроили элитную вечеринку в стенах Мариинского дворца. По
На вознаграждение чиновников Смольного из городского бюджета ежегодно будет уходить примерно на 9 млрд рублей больше, если предложение губернатора
Начало трудовой недели выдалось беспокойным для жителей Мурино, заметивших гуляющую по улицам города с предметом, похожим на гранатомёт. Заметив юную
Участник семейно-воспитательного конфликта, вспыхнувшего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, отправился на больничную койку за чересчур
Над Восточной Украиной минувшей ночью средствами ПВО был сбит неизвестный истребитель, летевший на большой высоте. Об этом сообщает информационный
В Украине средствами тяжелой артиллерии был разбит полевой лагерь, на территории которого находилось большое количество военной техники. Речь
Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, почему Авдеевка все еще находится под контролем ВСУ, а российские войска не могут занять город и оттеснить
На прошлой неделе жители Северной столицы обратили внимание на массовую гибель рыбы в петербургских водоёмах. По мнению специалистов Росрыболовства,
По сообщению ряда средств массовой информации, на вооружении ВВС Украины все еще находятся порядка 200 боевых вертолетов и самолетов. И эта
Парламент Северной столицы утвердил в первом чтении документ, переданный на его рассмотрение городским правительством. Речь в нём идёт о повышении
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