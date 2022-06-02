Александр Максимцев о герое Боташеве: выполнил воинский долг, отдав жизнь за мир в Донбассе

В городе Карачаевск проходит прощание с выдающимся летчиком-асом, генерал-майором авиации Канаматом Боташевым, погибшим при исполнении воинского долга на территории Украины. За подвиг ему было присвоено звание Героя России посмертно.

В траурной церемонии, которая состоялась на центральной площади, приняли участие заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Александр Максимцев, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики Исмаил Хаджи Бердиев и глава региона Рашид Темрезов.

Обращаясь к родным и близким Боташева, Александр Максимцев заявил, что страна потеряла прекрасного командира, легендарного летчика и замечательного человека, чьим призванием было небо.

«В суровый час испытаний Канамат Хусеевич, как настоящий офицер, патриот и защитник Отечества, не смог остаться в стороне и принял решение использовать свой накопленный боевой опыт и летное мастерство во имя освобождения от националистов населения Украины. Он до конца выполнил свой воинский долг, отдав жизнь за мир и спокойствие жителей Донбасса», — подчеркнул заместитель Главнокомандующего ВКС.

Имам Исмаил Хаджи Бердиев в своей речи назвал борьбу с фашизмом святым делом. Он уверен, что герой, отдавший за это жизнь, вознесется в рай.

«Тот, кто умирает в этой битве, будет святым. Я надеюсь, что Канамат, пополнивший ряды храбрых героев, тоже будет в раю», — отметил священнослужитель.

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов, лично встретивший самолет с телом героя, назвал генерал-майора Канамата Боташева сильным, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего Отечества, посвятившего свою жизнь авиации и Родине.

«К сожалению, спустя 77 лет с Великой победы мы продолжаем борьбу с нацизмом и фашизмом. Защищаем наши ценности за пределами России, везде, где живут потомки героев-победителей. Канамат Хусеевич Боташев погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг.

Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. Сегодня горе родных и близких разделяют все жители нашей многонациональной Карачаево-Черкессии. Крепости духа, силы, мужества вам в это тяжелое время. Светлая память Канамату Хусеевичу», — сказал он.

Герой России Канамат Боташев погиб, приняв решение прийти на помощь воинскому подразделению, попавшему в окружение неонацистов. Генерал-майор точно знал, что неонацисты обладают мощным ПВО, ценой своей жизни он дал возможность нашим бойцам осуществить маневр и выбраться из огненного мешка. При выходе из атаки его самолет был сбит зенитной ракетой «БУК-М1».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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