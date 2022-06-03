Судебное заседание в Гагаринском районном суде города Москвы по иску предпринимателя Евгения Пригожина прошло 3 июня 2022 года. Иск бизнесмена был удовлетворен.

Пригожин направил иск к фонду «Беллингкэт» (признан иноагентом на территории РФ) и к владельцу интернет-ресурса «Пикабу» Максиму Хрящеву об удалении и опровержении не соответствующих действительности данных.

«В материалах содержалась недостоверная информация о финансировании и владении истцом некой “Группы Вагнера”», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Так, Гагаринский районный суд постановил, оспариваемые требования являются недостоверными. Стоит акцентировать внимание на том, что суд также обязал ответчиков удалить публикации, обнародовать опровержение и присудить ко взысканию неустойки при неисполнении решения суда.

Напомним, ранее в издании «Беллингкэт» сменился руководитель – отныне за политику портала отвечает болгарский журналист Христо Грозев, который больше известен, как «агент Запада» и «лицо антироссийских расследований».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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