Гагаринский суд обязал «Беллингкэт» дать опровержение информации о бизнесмене Пригожине

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Гагаринский суд обязал «Беллингкэт» дать опровержение информации о бизнесмене Пригожине
В России
Фото из открытых источников

Судебное заседание в Гагаринском районном суде города Москвы по иску предпринимателя Евгения Пригожина прошло 3 июня 2022 года. Иск бизнесмена был удовлетворен. 

Пригожин направил иск к фонду «Беллингкэт» (признан иноагентом на территории РФ)  и к владельцу интернет-ресурса «Пикабу» Максиму Хрящеву об удалении и опровержении не соответствующих действительности данных. 

«В материалах содержалась недостоверная информация о финансировании и владении истцом некой “Группы Вагнера”», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд». 

Так, Гагаринский районный суд постановил, оспариваемые требования являются недостоверными. Стоит акцентировать внимание на том, что суд также обязал ответчиков удалить публикации, обнародовать опровержение и присудить ко взысканию неустойки при неисполнении решения суда. 

Напомним, ранее в издании «Беллингкэт» сменился руководитель – отныне за политику портала отвечает болгарский журналист Христо Грозев, который больше известен, как «агент Запада» и «лицо антироссийских расследований». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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