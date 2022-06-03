Близкий друг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова журналист-иноагент Александр Невзоров* получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что журналист Александр Невзоров* и его жена Лидия Невзорова по указу президента Украины Владимира Зеленского получили гражданство. Украинские паспорта супругам выдали за «выдающиеся заслуги перед страной».

Невзоров* сбежал из России после начала специальной военной операции. Затем он полностью перешел на сторону украинской пропаганды и начал тиражировать фейки и поливать грязью некогда родную страну.

По всей видимости, ключевую роль в получении гражданства могла сыграть поддержка Невзорова* националистов из батальона «Азова» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело. Минюст подал иск в Верховный суд о признании организации террористической) и регулярные интервью украинским пропагандистам. Он неоднократно заявлял о своих связях с одним из руководителей подразделения, а также всячески сочувствовал людям, которые на протяжении восьми последних лет убивали мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, позволяя себе отпускать издевательские шутки. Сдачу «Азова» в плен он завал «печальной новостью», а националисты, состоявшие в нем, стали для журналиста «героями».

Помимо того, в число последних «заслуг» Невзорова* можно записать надежды на полное уничтожение России и «удаление» ее с карты мира. Всех патриотично настроенных граждан журналист называет «ошалевшими мухами», «тварями, способными дышать лишь дерьмом», или, как в случае с петербуржцами, «фантастическими тварями».

Занимая столь русофобскую позицию по отношению к некогда родной стране и ее жителям, Невзоров* не забывает о своих близких друзьях, оставшихся в России. Так, совсем недавно журналист поздравил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с днем рождения, назвав его «крепким хозяйственником» и пожелав дальнейших успехов в развитии города.

Примечательно, что получение гражданства Украины Невзоровым* не оценили украинские националисты, указавшие, что журналист «даже не знает мовы», также они назвали решение президента «дном». Таким образом Невзоров* вряд ли будет тепло принят украинцами, а учитывая его последние заявления о России и ее жителях, скорее всего, «обратный билет» в некогда родную страну журналист не сможет получить никогда.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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