Бизнесмен Пригожин назвал Reuters агентством, которое брызжет говном на ядерную кнопку

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Бизнесмен Пригожин назвал Reuters агентством, которое брызжет говном на ядерную кнопку
В России
Фото из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос агентства Reuters, журналисты которого решили «блеснуть честностью» и задать провокационные вопросы о якобы некачественном строительстве военной базы в Солоти Белгородской области. Ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд» привела только на своей официальной странице «ВКонтакте», потому что Reuters не смогли гарантировать, что не вырвут слова из контекста. 

Предприниматель в своей хлесткой и остроумной манере поставил на место заносчивых журналистов. Корреспонденты, казалось бы, уважаемого всемирно известного издания опустились до вопросов про дверные ручки, кранбусы, ревизионные лючки, кабеля, колодцы и дождеприемники и прочее в таком роде на базе, строительством которой занималась компания «Мегалайн». Пригожин отметил, что вопросы подобного уровня настолько омерзительны и мелочны, что и близко не лежали с заявленным уровнем стандартов Reuters. 

«Они приблизительно на том же уровне бесцеремонности, как если бы вы задали вопрос о моих гастрономических предпочтениях и для проверки честности ответов попросили понюхать мои трусы,подчеркнул он.Для вашего понимания — компания «Мегалайн» честно выиграла конкурс. Сплетни вокруг этого разводили мелкие , которые пытались поливать грязью все, что происходит внутри России. Все вопросы, касающиеся цены и многого другого, являются секретными. Я сомневаюсь, что ваше Министерство обороны разглашает подобные контракты».

Ярые русофобы, которыми по сути являются представители некогда уважаемого агентства, как отмечает Пригожин, должны четко понимать последствия своих провокационных действий и фейковых обвинений. 

«Чем больше вы брызжете фекалиями изо рта, тем больше шансов, что ваши оральные фекалии попадут на ядерную кнопку и устроят короткое замыкание»,предупредил он.

Бизнесмен подчеркнул, что российская армия планомерно уничтожает любую нечисть, противоречущую интересам нашей страны. Он посоветовал борзописцам заняться тем делом, что у них получается, в отличии от журналистики. Ловля рыба или чистка картошки, по его мнению, вполне соответствует уровню заявителей, которые только позорят международное агентство, утверждая, что несут читателям правдивую информацию. А по сути лишь перевирают факты, создавая выгодную для своих хозяев картину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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