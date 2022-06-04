Бизнесмен Пригожин назвал Reuters агентством, которое брызжет говном на ядерную кнопку

Близкий друг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова журналист-иноагент Александр Невзоров* получил украинское гражданство. Соответствующий
Судебное заседание в Гагаринском районном суде города Москвы по иску предпринимателя Евгения Пригожина прошло 3 июня 2022 года. Иск бизнесмена был
В городе Карачаевск проходит прощание с выдающимся летчиком-асом, генерал-майором авиации Канаматом Боташевым, погибшим при исполнении воинского
Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос агентства Reuters, журналисты которого решили «блеснуть честностью» и задать провокационные вопросы о
Парламент Северной столицы утвердил в первом чтении документ, переданный на его рассмотрение городским правительством. Речь в нём идёт о повышении
Над Восточной Украиной минувшей ночью средствами ПВО был сбит неизвестный истребитель, летевший на большой высоте. Об этом сообщает информационный
Военный эксперт из Израиля, политолог Яков Кедми оценил заявление главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, в котором тот
Белорусского психолога Андрея Русских накануне заключили под стражу решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Его адвокат рассказала о
В Северной столице закончилось рассмотрение гражданского иска, связанного с травмой, которую получила юная петербурженка, находящаяся в одном из
Накануне сорокалетняя жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного мужа. По словам женщины, её
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