Бойцы «ЧВК Вагнера», которые, согласно открытым источникам, уже засветились в Африке, Сирии и Донбассе, в последнее время все чаще фигурируют в СМИ. Интерес к этому формированию подогревают и в соцсетях, особенно в связи с военными действиями на Украине. Как сами «вагнеровцы» оценивают цели и задачи российской спецоперации в соседней стране?

По мнению действующего члена формирования, американцы на протяжении долгих лет зомбировали жителей Украины, чтобы настроить их против России и внести раскол в славянское братство.

«Исторически Украина всегда была русской, а западные области к ней были присоединены не так давно. Там всегда жили бандеровцы и фашисты, которые ненавидели советскую власть. <…> И пока мы думали, с 92-го по 14-й, что мы с украинцами братья навек, им промывали мозги. Не мы первые начали. Это они убивали наших уже восемь лет. Наша задача – поставить их на место», — рассказал военный.

По его словам, украинцы встали на ложную сторону, и вместо того, чтобы конфликтовать с Россией, им следовало бы противостоять США. В связи с этим «вагнеровец» отметил, что в ближайшее время возникнет одна большая страна, которая сможет усмирить пыл «зажравшегося мира», в авангарде которого выступают США.

«Земля состоит из двух половин. На одной Америка, на другой – все остальные. Вот и пускай пиндосы ***** (проваливают – Прим. Ред) на свою половину, а не пытаются руками одних славян убивать других. Поэтому мы будем идти до конца», — объяснил боец «ЧВК Вагнера».

При всем этом он подчеркнул, что сами американцы не умеют сидеть в окопах и терпеть тяготы войны. По его словам, выходцы из Нового света боятся смерти, поэтому серьезно уступают в военном аспекте славянам — русским, украинцам и полякам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей