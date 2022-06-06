В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

Image 16+
В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы унять «спасателей», к разрешению инцидента пришлось подключаться правоохранителям Центрального района города.

Накануне вечером досмотр посетителя торгового комплекса на Лиговском проспекте закончился конфликтом между его товарищами и сотрудниками службы безопасности ТРК. Судя по предварительным данным, мужчина был остановлен охраной, заподозрившей его в краже. Оказавшись в центре нежелательного внимания, зачинщик скандала обратился за помощью к пришедшим с ним знакомым. Те отреагировали вполне конкретно и устроили потасовку.

Через несколько минут на место происшествия прибыли дежурные наряды правоохранительных органов и приступили к задержанию драчунов. Всего в отделения полиции были доставлены восемь человек, каждый из них получил на руки протокол о мелком хулиганстве.

О том, были ли подозрения сотрудников магазина по поводу кражи не беспочвенны, пока не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

Вчера, 15:08

Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены

5-06-2022, 18:38

За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии

4-06-2022, 12:33

В Петербурге арестовали гражданина Белоруссии, обвиняемого на родине в оскорблении президента

2-06-2022, 22:53

Санкт-Петербургский суд оштрафовал парк, в котором шестилетняя посетительница сломала ногу

2-06-2022, 22:53

Губернатор Санкт-Петербурга увеличил плату соцнайма жилья более чем в два раза

1-06-2022, 23:18

Представители Росприроднадзора прокомментировали массовую гибель рыбы в петербургских реках и каналах

31-05-2022, 21:03

В Ленинградской области прохожих чрезвычайно впечатлила девушка, гуляющая с контейнером от гранатомёта

30-05-2022, 18:53

Жительница Петербурга порезала брата ножом за рукоприкладство по отношению к своей дочери

30-05-2022, 17:58

Обвиняемый в изнасиловании житель Петербурга сам явился в полицию для дачи объяснений

29-05-2022, 21:18

В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая

25-05-2022, 13:38

Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ

24-05-2022, 22:03

Восьмиклассник из Петербурга попал в больницу с ножевым ранением груди, но попытался скрыть истинную виновницу происшествия

23-05-2022, 13:43

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера

22-05-2022, 18:28

В Выборге Ленинградской области военнослужащий ради развлечения открыл стрельбу из пистолета по посетителям компьютерного клуба и попал в ребёнка

21-05-2022, 17:33

Петербургские правоохранители задержали несовершеннолетних, стрелявших в «неправильного» молодого человека в саду «Сен-Галли»

20-05-2022, 14:28

В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения

19-05-2022, 15:18

Очередные «банковские работники» выманили у пенсионера из Ленинградской области без малого два с половиной миллиона рублей

14-05-2022, 18:53

Из петербургского железнодорожного депо украли тридцать печек-буржуек

13-05-2022, 19:13

ЧП в Ленинградской области: анализ выявил следы наркотиков у годовалого малыша, который впал в кому

12-05-2022, 15:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ВС РФ нанесли мощные удары по Киеву ракетами Х-101
  • 5-06-2022, 09:18

ВС РФ нанесли мощные удары по Киеву ракетами Х-101

Утром 5 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Информация об этом появилась в телеграм-каналах, а позднее ее подтвердил и мэр Киева Виталий

Боец «ЧВК Вагнера» разобрал истоки конфликта на Украине
  • 5-06-2022, 10:08

Боец «ЧВК Вагнера» разобрал истоки конфликта на Украине

Бойцы «ЧВК Вагнера», которые, согласно открытым источникам, уже засветились в Африке, Сирии и Донбассе, в последнее время все чаще фигурируют в СМИ.

Бизнесмен Пригожин назвал Reuters агентством, которое брызжет говном на ядерную кнопку
  • 4-06-2022, 08:20

Бизнесмен Пригожин назвал Reuters агентством, которое брызжет говном на ядерную кнопку

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос агентства Reuters, журналисты которого решили «блеснуть честностью» и задать провокационные вопросы о

Смольный выдает застройку территории «Горской» элитным жильем за развитие парусного спорта в Петербурге
  • Вчера, 23:13

Смольный выдает застройку территории «Горской» элитным жильем за развитие парусного спорта в Петербурге

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым намерен по просьбе «Газпрома» перенести яхт-клуб и академию парусного спорта на территорию

За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии
  • 4-06-2022, 12:33

За издевательства над детьми правоохранители Петербурга задержали известного повара из Японии

Накануне сорокалетняя жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного мужа. По словам женщины, её

Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены
  • 5-06-2022, 18:38

Пациент петербургской клиники во время лечения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого в связи со смертью его жены

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии житель Колпинского района Санкт-Петербурга выйдет из больницы в статусе подозреваемого в смерти

Новости партнеров
Новости партнеров
New York Times: США прислали в Швецию авианосец, чтобы защитить ее от России
  • 5-06-2022, 10:38

New York Times: США прислали в Швецию авианосец, чтобы защитить ее от России

Авианосец ВМС США Kearsarge прибыл в Швецию, где он примет участие в военных маневрах по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Об этом

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками
  • Вчера, 15:08

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы