В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы унять «спасателей», к разрешению инцидента пришлось подключаться правоохранителям Центрального района города.

Накануне вечером досмотр посетителя торгового комплекса на Лиговском проспекте закончился конфликтом между его товарищами и сотрудниками службы безопасности ТРК. Судя по предварительным данным, мужчина был остановлен охраной, заподозрившей его в краже. Оказавшись в центре нежелательного внимания, зачинщик скандала обратился за помощью к пришедшим с ним знакомым. Те отреагировали вполне конкретно и устроили потасовку.

Через несколько минут на место происшествия прибыли дежурные наряды правоохранительных органов и приступили к задержанию драчунов. Всего в отделения полиции были доставлены восемь человек, каждый из них получил на руки протокол о мелком хулиганстве.

О том, были ли подозрения сотрудников магазина по поводу кражи не беспочвенны, пока не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей