Смольный выдает застройку территории «Горской» элитным жильем за развитие парусного спорта в Петербурге

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым намерен по просьбе «Газпрома» перенести яхт-клуб и академию парусного спорта на территорию промзоны «Горской». Впоследствии там планируется возвести элитное жилье и «Клуб 19» для представителей бизнес-элиты. Подобную схему чиновники уже неоднократно отрабатывали на другие проектах, речь идет о Петровской косе.

Еще в 2016 году застройщик планировал построить там апарт-отель, открытое общественное пространство и закрытую зону для пеших прогулок. В 2018 планы изменились, и проект предусматривал переоборудование в гостиницу и бассейн. Спустя год, в 2021-м, концепция снова поменялась — теперь уже речь шла о строительстве кафе, гостиницы, а также инфраструктуры для туристов. В 2022 году тема Петровской косы не поднималась, но СМИ связывают молчание чиновников с их планами «втихую» отдать эту территорию под строительство элитного жилья.

Стоит отметить, что заявленные Смольным планы о строительстве спортивных объектов, абсолютно не вписываются в представленные проекты. Но согласно схеме чиновников, сначала возводится яхт-клуб, а потом вокруг него строится инфраструктура, включая жилой сектор. Поэтому есть большая вероятность, что переезд яхт-клуба в «Горскую» повторит судьбу Петровской косы.

По сути, чиновникам нет никакого дела до реализации спортивных объектов, поэтому после очередного переезда яхт-клуба и академии, они закроются «за ненадобностью», а на территории будет построено жилье для олигархов и клуб, участниками которого станет ограниченный круг людей.

Стоит отметить, что с просьбой к Смольному о переносе яхт-клуба и академии обратился «Газпром». По информации СМИ, активным лоббистом проекта «Клуба 19» является Павел Белов, он входит в совет директоров дочерней компании «Газпрома» — «Трансгаз Санкт-Петербург». Также он известен, как зять Беглова.

Учитывая все факты, скорее всего, в самое ближайшее время произойдет интеграция частных интересов в государственные. При этом чиновники Смольного будут с усердием поддерживать иллюзию развития парусного спорта и яхтенного туризма в Петербурге, а бизнес-предприниматели тем временем займутся освоением территории под свои нужды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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