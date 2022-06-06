Смольный выдает застройку территории «Горской» элитным жильем за развитие парусного спорта в Петербурге

Утром 5 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Информация об этом появилась в телеграм-каналах, а позднее ее подтвердил и мэр Киева Виталий
Бойцы «ЧВК Вагнера», которые, согласно открытым источникам, уже засветились в Африке, Сирии и Донбассе, в последнее время все чаще фигурируют в СМИ.
Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на запрос агентства Reuters, журналисты которого решили «блеснуть честностью» и задать провокационные вопросы о
Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым намерен по просьбе «Газпрома» перенести яхт-клуб и академию парусного спорта на территорию
Накануне сорокалетняя жительница Северной столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением на собственного мужа. По словам женщины, её
Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии житель Колпинского района Санкт-Петербурга выйдет из больницы в статусе подозреваемого в смерти
Авианосец ВМС США Kearsarge прибыл в Швецию, где он примет участие в военных маневрах по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Об этом
В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы
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