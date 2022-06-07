Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях

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Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях
Украина
Фото из открытых источников

ВСУ основные силы сейчас концентрируют в районе Северодонецка и на Харьковском направлении. Они пытаются любой ценой нащупать брешь в наступлении и нанести удары противнику. Однако они будут носить локальный характер, до массированной атаки дело вряд ли дойдет. Об этом сообщил экс-министр безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

ВСУ могут пойти в контрнаступление после того, как наведут понтонные мосты на Северском Донце и близ Харькова.

«Если посмотреть на карту, то достаточно легко увидеть, где силы сосредоточения накоплены. Это значит, что там есть склады, есть запасы вооружения и боекомплекты, канал логистики, в том числе железнодорожный», — поведал Пинчук в беседе с сайтом «Украина.ру».

Полковник в запасе допускает, что украинские войска могут пойти на прорыв с Харькова, Одессы и Днепра - на первом этапе СВО именно там Киев сосредоточил главные оборонительные силы.

Кроме того, в регионах накоплены запасы вооружений и налажены логистические каналы.

СВО, напомним, идет уже 104-й день кряду. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ВС РФ намеренно замедляют спецоперацию. В Кремле неоднократно говорили, что СВО идет в соответствии с планом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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