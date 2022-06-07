Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях

Утром 5 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Информация об этом появилась в телеграм-каналах, а позднее ее подтвердил и мэр Киева Виталий
Бойцы «ЧВК Вагнера», которые, согласно открытым источникам, уже засветились в Африке, Сирии и Донбассе, в последнее время все чаще фигурируют в СМИ.
Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым намерен по просьбе «Газпрома» перенести яхт-клуб и академию парусного спорта на территорию
Компания "Мегалайн" находится в полной готовности к старту проекта по рекультивации промышленной зоны "Горская", заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии житель Колпинского района Санкт-Петербурга выйдет из больницы в статусе подозреваемого в смерти
В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы
Авианосец ВМС США Kearsarge прибыл в Швецию, где он примет участие в военных маневрах по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Об этом
ВСУ основные силы сейчас концентрируют в районе Северодонецка и на Харьковском направлении. Они пытаются любой ценой нащупать брешь в наступлении и
Американским военным удалось получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Ее фрагменты, а также другое трофейное оружие было
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