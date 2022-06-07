Предприниматель Пригожин сообщил о том, что Мегалайн готов начать реализацию объектов Light Industrial в "Горской"

Компания "Мегалайн" находится в полной готовности к старту проекта по рекультивации промышленной зоны "Горская", заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

По его словам, компания в полном объеме выполнила взятые на себя в рамках Петербургского международного экономического форума 2021 обязательства.

"Мы полностью выполнили все условия, которые поставил перед нами город. Компания «Мегалайн» готова приступить к строительству объектов Light Industrial для малого и среднего бизнеса и созданию IT-кластеров в рамках подписанных соглашений", — добавил он.

Напомним, что в условиях внешнего давления на Россию создание комфортных условий для работы отечественный IT-специалистов на родине является одной из приоритетных задач. Компания "Мегалайн" одна из немногих решилась воплотить это в жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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