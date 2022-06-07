Предприниматель Пригожин сообщил о том, что Мегалайн готов начать реализацию объектов Light Industrial в "Горской"

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Предприниматель Пригожин сообщил о том, что Мегалайн готов начать реализацию объектов Light Industrial в "Горской"
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Компания "Мегалайн" находится в полной готовности к старту проекта по рекультивации промышленной зоны "Горская", заявил бизнесмен Евгений Пригожин. 

По его словам, компания в полном объеме выполнила взятые на себя в рамках Петербургского международного экономического форума 2021 обязательства.  

"Мы полностью выполнили все условия, которые поставил перед нами город. Компания «Мегалайн» готова приступить к строительству объектов Light Industrial для малого и среднего бизнеса и созданию IT-кластеров в рамках подписанных соглашений", — добавил он. 

Напомним, что в условиях внешнего давления на Россию создание комфортных условий для работы отечественный IT-специалистов на родине является одной из приоритетных задач. Компания "Мегалайн" одна из немногих решилась воплотить это в жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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