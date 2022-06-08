Гендиректор «Мегалайн» назвал победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территорий «Горская»

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Гендиректор «Мегалайн» назвал победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территорий «Горская»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Восьмого июня состоялось финальное заседание конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» Приморского района Санкт-Петербурга. Входящие в экспертный совет представители таких отраслей, как проектирование, ландшафтная архитектура, пространственное планирование, экология, экономика, коммуникация и инновации оценили заявки 3 финалистов. 

«Конкурс прошел на высочайшем уровне, поступило большое количество заявок, в число которых вошло несколько международных и архитектурных бюро. В феврале Жюри рассмотрело 23 заявки от 3 индивидуальных претендентов и 20 консорциумов из 16 стран мира. В итоге было выбрано 3 финалиста. Все финалисты, представившие огромный объем детально проработанных материалов, были очень достойны, но выбран сильнейший!», – заявил глава «Мегалайна».

Победителем стал Консорциум по лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия), в состав которого вошли австрийская компания COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.Prix & Partner ZT GmbH и российская компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». 

«Это серьезное событие. Агентство, поддерживая практику проведения конкурсов, дает импульс не только Санкт-Петербургу и развитию конкретной территории, но и всей стране. Это хорошая практика, когда на международном уровне представляют такие проекты. Все финалисты достойно себя представили. Был выбран именно тот проект, который позволит представлять не только Санкт-Петербург, но и страну на высоком уровне», - отметил Директор практики «Региональная аналитика» АНО «Агентство стратегических инициатив» Расим Галямов. 

Новый проект «Горской» представляет собой высокотехнологичное современное пространство, бережно вписанное в общий природный ландшафт Приморского района и побережья Финского залива. Визитной карточкой обновленной «Горской» станет Музей Стихий и его главный экспонат - крупнейший в мире водоворот. 

«Горская» также предоставит возможности для развития малого и среднего бизнеса, а также станет площадкой для развития IT-кластера с офисными пространствами, научными лабораториями и аудиториями. Эти объекты станут точкой притяжения для многочисленных туристов Северной столицы. Для их размещения будет создан специальный гостиничный комплекс, включающий в себя парк-отель с отдельными домиками.

Главной точкой притяжения «Горской» станет набережная с многоуровневым озеленение, защищающим рекреационный зоны от ветра. 

Как отметил Председатель Совета по экологическому строительству, эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета, член жюри конкурса Гай Имз, в проекте Горской заключен огромный потенциал. Этот проект стает знаковым в развитии всего экологического строительства в России.

«Коллаборация экологии и девелопмента - сейчас это мировой тренд. У России есть большой потенциал стать одним из главных лидеров в области экодевелопмента», - сказал Гай Ивз. 

Подписание соглашения н благоустройство территории «Горская» состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году между компанией ООО «Мегалайн» и Правительством Санкт-Петербурга при участии губернатора города Александра Беглова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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