Коллапсы у входа в метро «Чернышевская»: почему петербургская подземка не развивается?

Санкт-Петербург остро нуждается в новых станциях метро. На это указывают огромные очереди на вход в вестибюли метро, образующиеся в часы-пик в центре города. Однако в Смольном не спешат решать проблему со строительством станций, а лишь откладывают ввод в эксплуатацию новых объектов.

Накануне ряд СМИ и Telegram-каналов поделились кадрами, сделанными у входа станции метро «Чернышевская» в центре Санкт-Петербурга. Огромная очередь на вход в подземку образовалась 6 июня. Горожане недоумевают, что будет, когда станцию закроют на 20 месяцев для проведения капитального ремонта.

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову стоит перенять опыт Москвы для решения данной проблемы. На сегодняшний день количество станций московского метрополитена составляет 250 (без учета монорельса и МЦК), тогда как в Петербурге открыты всего лишь 72 станции. За период с 2009 по 2019 год в Москве было открыто 82 станции, а в Санкт-Петербурге – лишь 10 станций. Таким образом темпы возведения станций петербургской подземки отстают от Москвы почти в восемь раз. Помимо того, расстояние между станциями метро в российской столице гораздо меньше, особенно в центре города, что позволяет бороться с очередями на входе и предотвращает образование огромного скопления людей.

Видимое даже невооруженным глазом отставание Санкт-Петербурга от Москвы в развитии транспортной инфраструктуры и строительстве новых станций метро бывший вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов списал на сложность проведения работ. Но эксперты не согласны с чиновником. По их мнению, причина по которой петербургский транспорт находится в кризисе, – это неудовлетворительная работа комитетов Смольного. Усугубило ситуацию банкротство «Метростроя» – компании, которая на протяжении 80 последних лет занималась возведением новых станций.

Теперь на место Соколова пришел Кирилл Поляков, который займется транспортными проблемами Петербурга, включая строительство новых станций метрополитена. Однако эксперты и журналисты уже выразили сомнения, что он сможет решить проблемы, оставленные Соколовым. Поляков неоднократно привлекал внимание СМИ на фоне возможных связей с криминальными элементами. Так, ранее сообщалось о якобы «дружбе» чиновника с бизнесменом Александром Сабадашем, осужденным за попытку хищения 2 миллиардов рублей.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что проблемы с транспортом в Петербурге не решатся еще много лет, а жители города так и будут толпится в очередях, чтобы попасть в метро.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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