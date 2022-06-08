Коллапсы у входа в метро «Чернышевская»: почему петербургская подземка не развивается?

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым намерен по просьбе «Газпрома» перенести яхт-клуб и академию парусного спорта на территорию
Компания "Мегалайн" находится в полной готовности к старту проекта по рекультивации промышленной зоны "Горская", заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Восьмого июня состоялось финальное заседание конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» Приморского района
Санкт-Петербург остро нуждается в новых станциях метро. На это указывают огромные очереди на вход в вестибюли метро, образующиеся в часы-пик в центре
В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы
ВСУ основные силы сейчас концентрируют в районе Северодонецка и на Харьковском направлении. Они пытаются любой ценой нащупать брешь в наступлении и
Американским военным удалось получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Ее фрагменты, а также другое трофейное оружие было
Помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран заявил, что Альянс не дает России никаких гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции
Сегодня ночью в деревне Энколово на территории Бугров во Всеволожском районе случился крупный пожар. Горел спа-отель «Охта SPA Resort», на ликвидацию
Иеромонах Иоанн, лишённый священного сана, стал фигурантом дела, заведённого в связи с его публикациями, дискредитирующими ВС РФ. Необходимо
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle