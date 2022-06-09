Подмосковные власти опередили коллег из Петербурга в развитии промышленности Light industrial

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что все желающие могут взять ипотеку для открытия бизнеса в формате Light industrial в нескольких районах региона. Для представителей малого и среднего предпринимательства процент по кредиту составит примерно 5% годовых

Журналисты напомнили, что на территории Подмосковья уже давно функционируют технопарки вышеуказанного формата. Там также собираются построить еще ряд таких кластеров. Стимулирование проектов такого формата поддержал и глава российского Кабмина Михаил Мишустин.

Одной из причин ускорения процесса таких организаций стали санкции ЕС и США в отношении России. Стране потребовалось «закрыть» дефицит «мелочевки»: например гвоздей, метизов, бахил, вешалок. Тогда под эту цель стали использовать проект «Технопарк Pererva».

Однако власти Северной столицы не смогли похвастаться успехами на вышеуказанном поприще. Единственной компанией, которая собирается построить похожий центр в городе, стала организация «Мегалайн».

Руководство предприятия намерено модернизировать бывшую промзону «Горская». Также стало известно, что в поселок Лисий Нос в скором времени собираются перебираться различные производители и IT-специалисты, что позволит создать около 17 тысяч новых рабочих мест. В прошлом году в рамках ПМЭФ компания «Мегалайн» подписала соглашение о намерениях строительства кластера с правительством Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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