Военный эксперт Артамонов: американские М270 MLRS опасны для России

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Военный эксперт Артамонов: американские М270 MLRS опасны для России
Украина
Фото из открытых источников

Западные страны начинают поставлять Вооруженным силам Украины все более серьезное оружие, и оно может быть опасным для России. Это, в первую очередь, относится к американским ракетам М270 MLRS и британским ЗРК Starstreak, утверждает военный эксперт Александр Артамонов.

В планах США значится поставка не менее 11 комплексов М270 MLRS. Каждая единица состоит из транспортно-заряжающего модуля с двумя установленными ТПК. В каждом из транспортно-пусковых контейнеров - по 6 ракет.

«Внутри стеклопластиковых труб проложены бороздки, которые придают вращение ракете и позволяют ей лететь на 499 км и точно поражать цель. Баллистическая ракета MGM-140 ATACMC весит 1,7 тонн и летит на 300 км. На её основе создаётся ракета, способная летать на 500 км, используя контейнеры и пусковые модули MLRS. Это ракета под условным названием Precision Strike Missile ("ракета точного удара")», - разъяснил обозреватель на страницах издания Pravda. Ru.

По словам Артамонова, существуют еще европейские модификации М270 MLRS - они получили название MARS II. Германия даже заявила о готовности поставлять ее ВСУ. Они, подчеркивает специалист, для российских войск не так опасны в силу существующих способов перехвата. Хотя попадания, конечно, будут - ракеты поддерживают связь с операторами и способны великолепно маневрировать в полете. 

Но американские, конечно, являются более грозным оружием.

«Очень для нас печально, если такие поставки состоятся. Потому что все боеприпасы калибра 227 мм для 270 MLRS обладают хорошими возможностями самонаведения и маневрирования на маршруте», - пояснил Артамонов.

Британская ПЗРК Starstreak, которая обладает системой распознавания свой-чужой и развивает скорость до 4 махов, способны наносить удары сразу тремя ракетами. Их главная опасность для российской техники - наличие вольфрамовых сердечников. Дротики летят далеко и четко и взрываются внутри корпуса воздушной цели.

«У них вольфрамовый сердечник, что позволяет пересекать любые преграды с живой силой. Это неприятно для нас, потому что вольфрамовый сердечник может пробивать нашу сталь», - заключил Артамонов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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