Военный эксперт Артамонов: американские М270 MLRS опасны для России

Компания "Мегалайн" находится в полной готовности к старту проекта по рекультивации промышленной зоны "Горская", заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Восьмого июня состоялось финальное заседание конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» Приморского района
Санкт-Петербург остро нуждается в новых станциях метро. На это указывают огромные очереди на вход в вестибюли метро, образующиеся в часы-пик в центре
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что все желающие могут взять ипотеку для открытия бизнеса в формате Light industrial в
Сегодня ночью в деревне Энколово на территории Бугров во Всеволожском районе случился крупный пожар. Горел спа-отель «Охта SPA Resort», на ликвидацию
Американским военным удалось получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Ее фрагменты, а также другое трофейное оружие было
Иеромонах Иоанн, лишённый священного сана, стал фигурантом дела, заведённого в связи с его публикациями, дискредитирующими ВС РФ. Необходимо
Помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран заявил, что Альянс не дает России никаких гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции
Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело по статье, связанной с надругательством над государственной символикой Российской Федерации. Как
Западные страны начинают поставлять Вооруженным силам Украины все более серьезное оружие, и оно может быть опасным для России. Это, в первую очередь,
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