Опасный «ливневый водосборник» образовался после ремонта дороги на юге Петербурга

На юге Петербурга вблизи парка Победы горожане обнаружили проседание асфальтового покрытия на недавно отремонтированной дороге. Потенциально опасный участок находится на одной из полос движения по Московскому проспекту. Об этом сообщил один из подписчиков сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в непосредственной близости от данного дефекта располагается остановка общественного транспорта.

Судя по опубликованному автором поста фото, проводившие ремонтные работы на этом участке дорожного полотна коммунальщики не придерживались соответствующего технического регламента. Это далеко не первое проседание, появившееся в Северной столице за последние несколько месяцев после реконструкции дорог общего пользования. Такого рода нарушения, скорее всего, были допущены в связи с отсутствием должного контроля за ходом работ со стороны представителей компетентных ведомств Смольного. По этим же причинам чиновники из администрации Александра Беглова не справились с уборкой снега минувшей зимой.

Под сообщением о появлении проседания свежеуложенного асфальта по Московскому проспекту пользователи соцсети оставили ироничные комментарии. Многие отругали Александра Беглова, при губернаторстве которого большая часть дорог в городе находится в плачевном состоянии. Некоторые также обратили внимание еще на одну нерешенную градоначальником проблему — устаревшая система ливневых стоков, решить которую нынешний петербургский губернатор обещал еще в 2019 году.

Впрочем, автолюбителям Северной столицы не до шуток, когда речь идет о реальной угрозе для жизни и здоровья. Горожане обеспокоены тем, что Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и коммунальные службы халатно относятся к своим обязанностям. Текущее неудовлетворительное состояние автомагистралей мегаполиса грозит ростом числа ДТП, которых и так довольно много происходит в последние месяцы, в том числе из-за многочисленных ям, выбоин, колейности и прочих дефектов асфальтового покрытия.

В конце мая ряд СМИ обращали внимание на тот факт, что коммунальные службы Петербурга на протяжении недели игнорировали провал в асфальтовом покрытии по улице Типанова. Местные жители пожаловались в социальных сетях, что опасный провал лишь обозначили специальным ограждением, вместо того, чтобы оперативно устранить дефект.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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