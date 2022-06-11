Бизнес из Петербурга продолжает бежать в Ленобласть

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Бизнес из Петербурга продолжает бежать в Ленобласть
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Петербургский бизнес в 2021 году массово перебирался в Ленобласть, устав от давления Смольного и отсутствия поддержки в регионе. В 2022 году перерегистрация петербургских бизнесменов в Ленобласти продолжается.

По последним данным, к настоящему времени в Петербурге осталось 183 223 юрлиц. В общей сложности их число уменьшилось на 7 337. 

Отток петербургского бизнеса в Ленобласть связан с непродуманными антиковидными ограничениями, которые Смольный вводил во время борьбы с пандемией. Тогда под ударом оказалось большое количество представителей малого и среднего бизнеса. Рестораторы, отельеры, а также владельцы магазинов столкнулись с ощутимым падением доходов.

Смольный практически не поддерживал бизнес, пострадавший во время пандемии. Множество компаний были закрыты или проданы на сервисах вроде «Авито». 

СМИ писали в прошлом году, что из-за отсутствия поддержки петербургские предприниматели перебираются в Ленобласть, где условия для экономической деятельности намного лучше. Журналисты предостерегали Смольный, что при таком отношении чиновников к бизнесу предприниматели начнут массово уходить в соседний регион. Власти Петербурга не обратили внимания на этот прогноз, что привело к деградации всей сферы малого и среднего бизнеса в городе и серьезным потерям объемов налоговых отчислений в бюджет региона. 

Команде Александра Беглова следовало бы учесть ошибки 2021 года, чтобы остановить активную миграцию бизнеса в Ленобласть. Но история с IT-рынком наглядно показывает, что все повторяется. По данным СМИ, отсутствие адекватной поддержки Смольного привело к тому, что с февраля 2022 года Петербург покинули более 70 тысяч «айтишников» и несколько крупных компаний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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