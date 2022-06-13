В Греции заявили о создании военных баз для противостояния с Россией

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд арестовал старшего оперуполномоченного службы собственной безопасности Федеральной службы безопасности
Петербургский бизнес в 2021 году массово перебирался в Ленобласть, устав от давления Смольного и отсутствия поддержки в регионе. В 2022 году
Накануне ночью одного из клиентов сети KFC не удовлетворили правила внутреннего распорядка торговой точки. Дабы подстегнуть рвение её сотрудников,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Греция готовится к обострению отношений с Россией. В частности, турецкий лидер заявил: «Когда
Власти Северной столицы продолжают продвигать проект по созданию туристического кластера в поселке Лисий Нос в бывшей промзоне «Горская». Однако эта
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