Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Греция готовится к обострению отношений с Россией. В частности, турецкий лидер заявил:

«Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете американские базы, они отвечают: «Против России».

Афины продолжают наращивать военные базы, которые создаются для противостояния с Москвой.

Примечательно то, что ранее в отношениях между Россией и Грецией не было никаких осложнений. И тем не менее к этому времени Греция увеличила число военных объектов, которые размещены, в том числе, и на островах. На греческих базах развернуты средства ПВО различного радиуса действия, а также загоризонтные РЛС.

По мнению экспертов, Североатлантический альянс готовится к возможному противостоянию с Россией, на что указывает факт развертывания новых баз на территории Греции.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в том, что западные страны смогут противостоять России, так как они не обладают достаточными ресурсами. Он пояснил, что запасы оружия на Западе иссякли, а молодежь не хочет служить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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