Промзона «Горская» может оказаться в руках зятя Беглова

Власти Северной столицы продолжают продвигать проект по созданию туристического кластера в поселке Лисий Нос в бывшей промзоне «Горская». Однако эта территория может оказаться в введении зятя действующего губернатора Петербурга Александра Беглова — Павла Белова.

Смольный собирается подписать соглашение с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне 2022 года. Однако журналисты выяснили, что в совете директоров дочерней организации «Газпрома» значится родственник градоначальника.

Белов может превратить перспективную территорию в закрытый «Клуб-19», пишет Блокнот . Новый проект предусматривает создание 18 домов, резиденции, гостиницы, а также стоянки для лодок и гольф-клуб для «избранных».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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