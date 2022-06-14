На стороне Украины против РФ воюют 3000 британцев

На стороне Украины против РФ воюют граждане многих стран, в том числе и Великобритании.

Это было известно и ранее, а сейчас же командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили рассказал, сколько британских добровольцев на стороне ВСУ.

В интервью Sky News он сообщил, что с оружием в руках защищают Украину около 3 тыс. британцев. При этом издание отмечает, что всего на территории Украины находится 20 тыс. иностранных солдат, в том числе и бывших военных армий стран НАТО.

Напомним, Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Киев, обвинив ее в попытке военного захвата Украины, обратился за помощью к Западу. Украинские власти заявляют, что не намерены идти на территориальные уступки и отдавать России часть территории Украины.

Киев уже рассказал сколько и какого оружия необходимо ВСУ, чтобы пойти в контрнаступление и восстановить территориальную целостность страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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