Беглов перестал контролировать коррупцию в среде чиновников Петербурга – Полежаев

Губернатор Петербурга Александр Беглов с августа прошлого года слабо включен в городскую политику, экономическую жизнь, не контролирует заместителей и практически упустил из рук ситуацию с коррупцией, считает политтехнолог Вадим Полежаев.

«Поначалу Александр Дмитриевич жёстко контролировал коррупцию в Петербурге. Но что-то случилось в августе прошлого года и Беглов практически не контролирует собственных заместителей и не погружëн в политическую и экономическую повестку Петербурга», - пишет он в Telegram-канале «АНП ».

Ранее группа аудиторов Контрольно-счетной палаты завершила проверку и обнаружила признаки коррупции распродажи госдач ГУП «Пригородное», выявив множество нарушений, самыми серьезными из которых стоит отметить вывод дач из госсобственности по заниженным ценам для получения дорогостоящих земельных участков.

Как пишет издание «Городовой », сразу несколько петербургских чиновников стали владельцами земли в элитном районе, заплатив гораздо меньше рыночной стоимости. В 2017 году две расположенные рядом дачи взяла в аренду Татьяна Мейксина – супруга главы Центрального района Максима Мейксина, который в те годы занимал должность главы Комитета по промышленной политике. Вопреки обычной практике заключать такие контракты на год, КИО согласовал сделку на 15 лет.

В 2020 году КИО выставил дома на аукцион с условием, что победитель может стать полноценным владельцем только по истечении срока аренды. Арендатор заявилась на аукцион как участник и, оказавшись единственной претенденткой на дома, получила их в собственность всего за 7,5 млн рублей. В том же году Мейксина приватизировала участки земли, на которых стоят дома (российское законодательство позволяет гражданам делать это в приоритетном порядке), а после выставила объединенный участок на продажу уже за настоящую цену в 41 млн рублей.

Похожими схемами для скупки земли по заниженным ценам в поселке госдач в Пригородном пользовался спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его предшественник Вячеслав Макаров и другие публичные персоны городской политики и госуправления.

Согласно законодательству, приоритетным правом арендовать государственную дачу (на сегодняшний день у города порядка 1800 таких объектов) пользуются льготные категории граждан – инвалиды, многодетные семьи, ветераны войн, но, как показала проверка, им неправомерно отказывали в аренде дачи, однако жене чиновника позволили заключить такую сделку, причем сразу на 15 лет.

Что характерно, процесс продажи домов после моратория, введенного в 2015 году, возобновился при губернаторстве Александра Беглова, возглавлявшего в нулевых администрацию Курортного района, где расположены госдачи. Также в Курортном районе работали Александр Бельский, глава КИО Леонид Кулаков, вице-губернатор Анатолий Повелий, глава Комитета по благоустройству Василий Пониделко, глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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