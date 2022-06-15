Соглашение о намерениях на развитие «Горской» заключат с «другом» семьи Беглова Любомировым

Руководитель СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров на полях ПМЭФ-2022 заключит соглашение о намерениях со Смольный на развитие прибрежной зоны рядом с «Горской». Такую возможность он получит благодаря дружеским отношениям с зятем главы Северной столицы Александра Беглова Павлом Беловым.

15 июня стартовал очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). В мероприятии участвуют главы регионов РФ и делегации из дружественных России стран. Площадка используется для заключения взаимовыгодных контрактов. Одним из них, вероятно, станет подписание соглашения о намерениях по реализации проекта по созданию туристического кластера «Горская». Объем инвестиций оценивается в 10 миллиардов рублей, а документ будет подписан между администрацией Петербурга и командором СПБРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимиром Любомировым.

Не исключено, что получить возможность подписать соглашение о намерениях Любомиров смог благодаря своим давним связям с петербургским руководством и крупным бизнесом. Главу «Яхт-клуба» в СМИ ранее называли «лоббистом» интересов компании «Газпром». Такой «ярлык», по информации наших источников, к нему «приклеился» в 2019 году, когда организация пыталась получить разрешение на строительство яхт-клуба на Петровской косе.

Согласно соглашению, компания Любомирова на территории «Горской» займется строительством яхт-клуба. Из опубликованной ранее в СМИ информации же следует, что под видом этого объекта здесь могут появиться элитные апарт-отели для губернатора Северной столицы Александра Беглова и близких к нему людей (так называемый «Клуб-19»). Реализацией частного проекта займутся структуры «Газпрома», а именно «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», где заместителем генерального директора является зять Беглова Павел Белов, который имеет давние связи с Любомировым.

Знакомство Белова с Любомировым прослеживается минимум со времен, когда зять петербургского губернатора являлся заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Белов и Любомиров неоднократно пересекались на тематических мероприятиях.

Территория вокруг «Горской» действительно является перспективной для развития туристического сектора. На ПМЭФ-2021 обсуждалось, что этот участок земли в Курортном районе Северной столицы попадет в программу реновации – облагораживанием территории должна была заняться компания «Мегалайн». На полях форума представители компании и Смольного подписали соглашение о намерениях. Организация за свои средства разработала концепцию развития «Горской» и представила ее на суд профильных чиновников. Однако в течение года со стороны Смольного последовало намеренное торможение реализации проекта. В итоге на ПМЭФ-2022 «Горская» отойдет в руки другой компании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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