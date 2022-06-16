«Мегалайн» будет бороться за свой проект по «Горской» вопреки беспрецедентному шагу Смольного

Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник в рамках 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) сделал заявление касательно соглашения о намерениях реализовать инфраструктурный проект на территории бывшей промзоны «Горская», подписанного со Смольным на форуме в 2021 году. Он подчеркнул, что рассчитывал на то, что городские власти выполнят свои обязательства перед компанией-инвестором, однако администрация губернатора Александра Беглова пошла на беспрецедентный шаг, фактически отказав организации-финалисту открытого международного конкурса в реализации данного масштабного проекта.

Гендиректор «Мегалайна» сообщил, что компания после подписания соответствующего соглашения по «Горской» в рамках ПМЭФ-2021 потратила на реализацию крупного инфраструктурного проекта порядка 243 миллионов рублей. Однако завершить его не представляется возможным в связи с тем, что правительство Санкт-Петербурга в лице недавно назначенного вице-губернатора Кирилла Полякова планирует подписать второе соглашение о намерениях по созданию в поселке Лисий Нос туристического кластера с главой «Корпорации Туризм РФ» Сергеем Сухановым и командором «Яхт-клуба Санкт-Петербург» Владимиром Любомировым.

«Данный шаг администрации Петербурга – беспрецедентный. Подписывая в 2021 году соглашение, мы были уверены, что оно будет реализовано с обоих сторон. Впервые за 25 лет проведения Форума, инвестору, который выполнил условия соглашения, отказывают в реализации проекта», — заявил Геннадий Корупятник в беседе с журналистами.

По словам руководителя ООО «Мегалайн», действия Смольного могут негативно отразиться на инвестиционном рейтинге Северной столицы, а также «ударить по репутации мероприятий, связанных с подписанием соглашений в рамках ПМЭФ». Он добавил, что компания продолжит бороться за свой проект, реализации которого препятствует команда Александра Беглова.

«Хотелось бы пожелать нашему городу развиваться, несмотря ни на что», — добавил Корупятник в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, на территории «Горской» планируется построить многофункциональный развлекательный центр, ряд объектов спортивной и туристической инфраструктуры, общественно-делового пространства. В рамках ПМЭФ-2021 было подписано соглашение и намерениях реализовать эти проекты между главой региона Александром Бегловым и компанией «Мегалайн».

С момента подписания соглашения инвестор разработал проект застройки территории бывшей промзоны и провел международный конкурс архитектурных проектов для объектов, запланированных к возведению на площадке. Однако не так давно ряд информационных источников сообщили, что администрация Александра Беглова намерена передать «Горскую» под застройку ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», в руководство которого с 2018 года входит зять петербургского градоначальника Павел Белов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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