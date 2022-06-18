МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии

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МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии
Украина
Фото из открытых источников

Минобороны России опубликовало данные о численности иностранных граждан, которые на территории Украины воюют против ВС РФ.

В ведомстве ранее заявляли, что ВСУ продолжает принимать иностранцев, которые готовы взять в руки оружие, чтобы участвовать в боях против российских сил.

Исходя из той информации, которую удалось получить российской разведке, больше всего среди иностранцев, которые ведут бои против РФ на территории Украины, граждан Польши, Канады, США, Румынии и Великобритании. К 17 июня, сообщает Минобороны РФ, на стороне Украины воюет более 1,1 тыс. поляков, свыше 270 британцев, около 100 американцев и более 300 румын.

Всего же в списке иностранных добровольцев, включенных в ряды ВСУ, представители более 60 стран. Немало из них и граждан республик бывшего постсоветского пространства, в том числе белорусов, грузин, азербайджанцев, граждан Казахстана.

Указано в полученных данных и о потерях. В частности, погибли в боях уже 378 граждан Польши и 102 граждана Румынии. При этом указано и то, что были убиты более 100 британцев. Немало иностранцев вернулись домой. Например, установлено, что решили покинуть Украину 272 добровольца из Польши и 98 из Румынии. Вернулись домой и около 100 британцев.

Напомним, Украина еще в начале конфликта объявила о создании иностранного легиона, в который готова принимать иностранцев, которые пожелали добровольно взять в руки оружие для защиты украинской территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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