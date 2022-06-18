«Приплыли»: Пригожин раскритиковал решение Беглова расторгнуть заключенное на ПМЭФ-2021 соглашение

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«Приплыли»: Пригожин раскритиковал решение Беглова расторгнуть заключенное на ПМЭФ-2021 соглашение
Санкт-Петербург
Евгений Пригожин

Редакция портала «Петербург Ньюс» в свете проведения в городе международного экономического форума (ПМЭФ-2022) обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину с вопросом о некорректном расторжении Смольным договора с инвестором – компанией «Мегалайн». Бизнесмен прокомментировал провокационную ситуацию и назвал «самодурством» поведение властей Северной столицы.

Согласно словам Пригожина, градоначальник Петербурга Александр Беглов проявил «запредельное неуважение» к инвесторам. Расторжение соглашения о намерениях реновации бывшей промышленной зоны «Горская» с «Мегалайном» является фактической дискредитацией экономического форума. Происходящее бизнесмен охарактеризовал словами «приплыли».

«Государственный служащий такого самодурства допускать не имеет права и должен понимать последствия для инвестиционного климата города. В чем причина такого беспредела? Думаю, исключительно в скверных личных качествах», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, соглашение с компанией «Мегалайн» было подписано в рамках ПМЭФ-2021. На территории «Горской» должен был появиться инновационный IT-кластер, общественные и деловые пространства. Вместо этого, губернатор Беглов в одностороннем порядке расторг соглашение и заключил аналогичное с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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