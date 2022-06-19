Два российских корабля, несущих 16 «Калибров», появились у побережья Румынии

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Два российских корабля, несущих 16 «Калибров», появились у побережья Румынии
В Мире
Фото из открытых источников

Недалеко от территориальных вод Румынии были замечены два российский корабля проекта 22160, способных нести на борту до 16 крылатых ракет «Калибр» или же Х-35. Примечательно то, что на одном судне находился автономный боевой модуль «Тор», а на втором - вертолет, предположительно Ка-27 или же Ка-29.

Цель присутствия в этом районе Черного моря кораблей, несущих тактическое ракетное вооружение, неизвестна.

Предположительно, российские боевые суда вели наблюдение за кораблями стран НАТО. Спутниковые снимки указывают на то, что боевые корабли перемещались в восточном направлении, но к этому времени маршрут их передвижения остается неизвестным. Определить  их местоположение после 13 июня не удалось из-за высокой облачности. 

Не исключено, что российские корабли патрулировали воды вблизи острова Змеиный. Поскольку отследить предыдущее местоположении кораблей невозможно, такие выводы можно считать лишь предположением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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