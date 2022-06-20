Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

Об ударе по буровым установкам «Черноморнефтегаза» рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Она сообщила, что ВСУ ударили по буровым установкам, которые находятся в 71 км от Одессы. Эти буровые установки до 2014 года принадлежали Украине, но РФ, захватив Крым, заявила, что они являются ее собственностью.

Ковитиди сообщила, что на платформах находились люди. Некоторые из них получили сильные ожоги, а у одного пострадавшего тяжелое осколочное ранение. Их уже эвакуировали и доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи. Еще семь человек пропали и сейчас ведутся их поиски.

По словам Ковитиди, из-за удара по вышкам был риск взрыва газового хранилища.

Накануне Россия нанесла ракетные удары по территории Украины, вновь ударив по нефтебазам и НПЗ. После этого в Киеве заявили, что РФ будет нанесен ответный удар.

Стоит отметить, что Украина не признает Крым российским, поэтому и этот удар по вышкам она не будет считать ударом по российской территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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