Украина и Россия обменялись ударами по энергетических объектах

Сегодня утром, в понедельник, 20 июня, Киев совершил атаку по трем буровым установкам «Черноморнефтегаза».

Применив боевую авиацию, патрульные катера и, с высокой степенью вероятности, береговые ракетные комплексы, по платформам для бурения был нанесен удар. Это было сделано непосредственно после обещания Владимира Зеленского ответить на ракетную атаку ВС РФ по НПЗ в Щебелино, Губенихе и Кременчуге 18 июня.

Топливо от указанных терминалов поступало в подразделения ВСУ на территории Донбасса. Ответ от Киева пришёл сегодняшним утром.

Во второй половине того же дня, 20 июня, по городу Одессе прилетела «ответка». Ракетная атака выполнена по аэродрому Школьный под Одессой. Из него, очевидно, стартовала авиация, бомбившая буровые установки «Черноморнефтегаза». Дополнительно удары также нанесены объектам военной инфраструктуры города Харькова.

Пользователи опасаются, что РФ в ответ будет и дальше бить по энергоресурсным объектам и подстанциям Украины. Так государство полностью оставят без электроэнергии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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