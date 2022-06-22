Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России

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Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России
В России
Евгений Пригожин

Издание «Фонтанка» специализируется на публикации статей, дискредитирующих Россию, ее президента, ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. При этом весьма вероятно, что журналисты издания публикуют свои статьи на деньги иностранных нанимателей. Такое мнение выразил бизнесмен Евгений Пригожин.

В своем ответе изданию URA.RU он прокомментировал очередной материал «Фонтанки» о передаче им ресторана движению «Киберфронт Z» для создания дискуссионного клуба.

«Это классные ребята, как и «Город перемен», Медиахолдинг «Патриот» и другие патриотические организации, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны»,цитирует предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Рассуждая о русофобских публикациях «Фонтанки» Пригожин отметил, что, по данным свидетелей, журналист Денис Коротков финансировался ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«Именно они платили Короткову за публикацию материалов, и большой вопрос, не платили ли они эти деньги «Фонтанке» для того, чтобы дискредитировать русских патриотов, которые и тогда и сейчас находятся на защите интересов нашей Матери-Родины», заявил бизнесмен.

Пригожин подчеркнул, что по действиям таких продажных журналистов, как Денис Коротков или Александр Невзоров** (признан иноагентом в РФ) можно отслеживать расположение антироссийских центров влияния. 

«Нет ничего хуже и омерзительнее предателей своей страны, к которым можно отнести Короткова, Невзорова, Баданина*** (признан иноагентом в РФ, его деятельность признана нежелательной в РФ по решению Генпрокуратуры), которые за деньги готовы предать отца, мать и Родину», — констатирует предприниматель.

По мнению Пригожина, пристанищем для таких «отбросов» являются такие издания, как «Фонтанка», «Новая газета» и «Эхо Москвы» — этакий треугольник антироссийской пропаганды.

Предприниматель посоветовал этим журналистам вместо антироссийской деятельности отправиться в Донбасс. При этом Пригожин отметил, что после принятия соответствующих законов в отношении деятельности русофобских СМИ градус их ненавистничества заметно снизился.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

***Признан иноагентом в РФ, его деятельность признана нежелательной в РФ по решению Генпрокуратуры).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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