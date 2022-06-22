Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств

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Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств
Санкт-Петербург
Фото: t.me/neolginskie/9488

Предпринимательница Виктория Моторенко освоила порядка 100 млн бюджетных средств в период с 2019 по 2021 годы, почти половина из которых была проведена через созданное ею ИП. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Вадим Полежаев.

Еще в 2018 году она учредила свое НКО «Аналитический центр молодежи и студенчества». Через год открыла ИП, а затем Моторенко стала главой молодежного пространства «ПРОСТО» при комитете по молодежной политике.

Муж Моторенко, Алексей, является соучредителем и генеральным директором компании «АКМ-БЕТА». Она расположена по тому же юридическому адресу, что и «Аналитический центр молодежи и студенчества» – на Кондратьевском проспекте, 64, корпус 8.

Начиная с 2020 года дела Моторенко резко «пошли в гору». В частности, в период с октября 2020 по декабрь 2021 года ее ИП получило госконтракты на сумму свыше 96 млн рублей от «Дома молодежи Санкт-Петербурга».

При этом в конкурсе участвовало только одно ИП, принадлежащее Моторенко.

Также НКО «Аналитический центр молодежи и студенчества» Моторенко в 2019 году получил госконтракт от «Дома Молодежи Санкт-Петербурга» на 260 тысяч рублей.

В самый пик пандемии, в 2021 году, Смольный выделил 10 млн рублей в виде грантов и субсидий НКО Моторенко через Комитет по молодежной политике на реализацию мероприятий в сфере государственной молодежной политики Петербурга.

В мае 2022 года «Аналитический центр молодежи и студенчества» получил субсидию 10 млн рублей. Стоит отметить, что ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга», как и Комитет по молодежной политике Петербурга, в 2018 году были замешаны в скандале. Тогда в офисе компании прошли обыски по делу о контрактах, заключенных между «Домом молодежи» и ООО «Танос», являвшейся подрядчиком ГГУП «Минерал», подведомственной комитету по природопользованию Петербурга.

Также «Танос» заключил договор на оказание услуг по изучению общественного мнения на 13,4 млн рублей. Компания при этом оформила субподряд у Высшей школы экономики на 750 тыс. рублей. Другими словами, стоимость работ составляла менее одного миллиона рублей, хотя госконтракт обошелся в 10 раз дороже.

Интересно то, что в этот период заместителем председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями являлся Низами Мамишев – племянник Вагифа Мамишева, главы азербайджанской диаспоры в Петербурге. Стоит отметить, что Мамишев дружен с губернатором города Александром Бегловым.

В период выборов в ЗакСобрание в сентябре 2021 года НКО Моторенко снова стало объектом скандала. Дело в том, что «Аналитический центр молодежи и студенчества» обеспечивал маломобильных избирателей возможностью проголосовать на дому. Глава Центризбиркома Элла Памфилова тогда обратила внимание на многочисленные нарушения в ходе выборов. 

Другими словами, при губернаторе Беглове в Петербурге коррупционные скандалы стали систематическими и приобрели массовый характер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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