MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины

Image 16+
MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины
Украина
Фото из открытых источников

В Лондоне заявили, что Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины. Об этом говорят в британской разведке MI-6.

Якобы британцам удалось узнать, что удары по газодобывающим платформам в Черном море стали неожиданностью для России. Поэтому Кремль решил нанести симметричный удар и будет бить по добывающим установкам на западе Украины.

«Британцы расценивают ситуацию со своей колокольни, но тем не менее зерно здравого смысла в ряде сводок от MI-6 присутствует, причем многие прогнозы этих разведчиков сбылись в той или иной мере», - пишет «СП».

Россия, уверены британцы, не будет пока бить по газодобывающим мощностям на территориях, которые готовится захватить, поэтому удары угрожают только установкам в Галичине.

Напомним, ВСУ ударили по газодобывающим установкам в Черном море, ранее принадлежавшим Украине. Киев приобрел их в 2011 году, но в 2014 году РФ, присоединив Крым, не стала возвращать вышки Украине и качала газ для своих нужд с черноморского шельфа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины

Вчера, 12:43

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

21-06-2022, 10:53

Украина и Россия обменялись ударами по энергетических объектах

20-06-2022, 23:43

Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

20-06-2022, 23:38

МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии

18-06-2022, 12:23

Подразделения армии ВС из Украины удерживают оборону на всей линии фронта Барвенково-Славянск

16-06-2022, 19:13

На стороне Украины против РФ воюют 3000 британцев

14-06-2022, 09:38

Военный эксперт Артамонов: американские М270 MLRS опасны для России

10-06-2022, 11:08

Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях

7-06-2022, 09:58

Боец «ЧВК Вагнера» разобрал истоки конфликта на Украине

5-06-2022, 10:08

ВС РФ нанесли мощные удары по Киеву ракетами Х-101

5-06-2022, 09:18

Кедми оценил новую тактику ВСУ в Северодонецке

2-06-2022, 14:28

Над восточной Украиной 1 июня был сбит неустановленный боевой самолет

1-06-2022, 19:33

Евсеев рассказал о сложности освобождения Авдеевки от ВСУ

31-05-2022, 14:53

Боррель: конфликт в Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно

31-05-2022, 11:13

СМИ: У Украины остается около 200 боевых самолетов и вертолетов, но нет пилотов

31-05-2022, 10:48

На Украине более 60 единиц боевой техники попали под мощный артиллерийский удар

31-05-2022, 10:33

Северодонецк все еще находится под контролем ВС Украины

30-05-2022, 10:08

Немецкий эксперт Масала: Украина не хочет отдавать территорию, а Россия – уходить без победы

30-05-2022, 09:43

В Казачьей Лопани Харьковской области уничтожили более 20 танков, БТР и БМП, которые прятали в ангаре

29-05-2022, 09:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза
  • 21-06-2022, 10:53

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

Ракетный удар ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза» стал неожиданностью для российского общества, вызвав небывалый резонанс. Особенно среди

Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек
  • 21-06-2022, 00:33

Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

Мужчину, проживающего в Лодейнопольском районе Ленинградской области, будут судить за продажу опасной алкогольной продукции, ставшей причиной гибели

Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики
  • 21-06-2022, 16:08

Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики

О проблемах российской экономики рассказал экономист Виталий Калугин. Он подчеркнул, что сейчас сырьевой экономической сектор находится в обреченном

Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств
  • 22-06-2022, 12:11

Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств

Предпринимательница Виктория Моторенко освоила порядка 100 млн бюджетных средств в период с 2019 по 2021 годы, почти половина из которых была

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге
  • 22-06-2022, 13:08

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

Правоохранители Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием пятнадцатилетнего подростка,

Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий
  • 22-06-2022, 19:18

Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий

Фракция «Единой России» Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила вновь ввести в учебных заведениях уроки по начальной военной

Новости партнеров
Новости партнеров
Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России
  • 22-06-2022, 21:06

Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России

Издание «Фонтанка» специализируется на публикации статей, дискредитирующих Россию, ее президента, ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. При этом весьма

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны
  • 22-06-2022, 21:53

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

В Государственной думе Российской Федерации прошло первое чтение законопроекта, предусматривающее засекречивание данных, касающихся государственных

В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области
  • 22-06-2022, 21:53

В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области

Военная ситуация на Донбассе внушает нешуточные опасения у украинского командования по поводу возможного наступления российской армии на Харьковском

Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО
  • Вчера, 09:58

Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО

В Германии прошел опрос, который показал, как оценили влияние конфликта на территории Украины на отношения Германии и России. Так, согласно