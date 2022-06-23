MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины

В Лондоне заявили, что Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины. Об этом говорят в британской разведке MI-6.

Якобы британцам удалось узнать, что удары по газодобывающим платформам в Черном море стали неожиданностью для России. Поэтому Кремль решил нанести симметричный удар и будет бить по добывающим установкам на западе Украины.

«Британцы расценивают ситуацию со своей колокольни, но тем не менее зерно здравого смысла в ряде сводок от MI-6 присутствует, причем многие прогнозы этих разведчиков сбылись в той или иной мере», - пишет «СП».

Россия, уверены британцы, не будет пока бить по газодобывающим мощностям на территориях, которые готовится захватить, поэтому удары угрожают только установкам в Галичине.

Напомним, ВСУ ударили по газодобывающим установкам в Черном море, ранее принадлежавшим Украине. Киев приобрел их в 2011 году, но в 2014 году РФ, присоединив Крым, не стала возвращать вышки Украине и качала газ для своих нужд с черноморского шельфа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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