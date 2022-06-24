Генштаб ВСУ: Беларусь снимает бронетехнику с хранения для передачи ее ВС РФ на Донбассе

Украинские военные полагают, что Белоруссия готовится передать часть своей военной техники России.

Речь идет о бронетехнике, которая законсервирована.

В Генштабе ВСУ заявили, что Белоруссия проводит расконсервацию бронетехники, в том числе танков. Они далее могут быть переданы ВС РФ и направлены в поддержку российским войскам на Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом говорит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Не исключено, что они предоставят эту технику в сторону Донецка», — сказал Громов.

По его словам, процесс расконсервирования бронетехники в Белоруссии идет с конца мая.

В Киеве, к слову, говорят и о том, что белорусская армия может в любой момент тоже попытаться вторгнуться на территорию Украины. Также Украина обеспокоена тем, что на территории Белоруссии уже размещены российские ЗРС С-400 и ОТРК «Искандер-М» и остается часть российских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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