Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим

В Сети появилось видео, на котором ЗРК «Бук», подавленный комплексом радиоэлектронной борьбы, наносит удар по своим же позициям. Об этом информирует издание Avia.pro.

На видеокадрах демонстрируется, как комплекс противовоздушной обороны «Бук» произвел пуск зенитной управляемой ракеты, которая затем развернулась и ударила по своим позициям. В результате ЗРК «Бук» был уничтожен и пострадали несколько человек (количество пострадавших не уточняется). Предполагается, что это произошло вследствие мощного радиоэлектронного подавления.

По имеющимся на данный момент сведениям, инцидент имел место в районе Алчевска (ЛНР).

Дата видеосъемки пока неизвестна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей