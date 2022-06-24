Старейший комбинат школьного питания в Петербурге обанкротился из-за «друзей Беглова»?

Комбинат «Рождественское» больше не будет оказывать услуги по организации питания в школах и детских садах. Предприятие пополнило список компаний, которые испытывают серьезные финансовые трудности в отрасли. Госконтракты получают не они, а частные комбинаты, работающие с нарушениями СанПиНа. СМИ считают, что все это может курировать Александр Захватов – близкий друг губернатора Александра Беглова.

Как и многие другие игроки рынка соцпитания Петербурга, «Рождественское» стал испытывать трудности в 2018, когда поток госконтрактов для комбинатов практически прекратился. Этот период «совпал» с назначением Александра Беглова на должность врио губернатора Санкт-Петербурга.

После комплексной проверки Управления соцпита (УСП) со стороны Контрольно-счетной палаты выяснилось, что ведомство практически не сообщало в органы о нарушениях частных комбинатов. В тот момент главой УСП была Наталия Петрова, однако она уволилась перед проверкой. Журналисты также писали о том, что она может состоять в родственной связи с владелицей частного комбината «Фирма Флоридан». Более того, офис компании находился в одном здании с помещением УСП.

После ухода Петровой главой УСП стал Алексей Барабанщиков. Он предлагал ряд реформ, однако не успел внедрить их. Чиновники и их друзья в бизнесе не одобрили его стремление к искоренению коррупции. Барабанщиков рассказал о махинациях на рынке питания журналистам. После этого чиновника арестовали и уволили. Как полагает экспертное сообщество, интересантом дела могла стать все та же «Фирма Флоридан».

Наиболее вероятно, получать госконтракты компания могла с помощью связей с губернатором Александром Бегловым. Спецпредставителем градоначальника является Александр Захватов. Его невестка, Инесса Захватова, долгое время занимала должность на предприятии. Также рынок школьного питания курирует еще один спецпредставитель градоначальника – Марина Рудакова. Она стала главой ключевого совещания по питанию на грядущий год.

Таким образом, банкротство «Рождественское» очевидно не было случайным. Коррупционные схемы и многочисленные картельные сговоры на рынке не позволяют пробиться на него городским комбинатам. Сам Беглов сообщал о том, что в сфере есть махинации, однако перекладывал всю ответственность на некие «криминальные и полукриминальные структуры». Однако ситуация показывает, что эти самые структуры, скорее всего, находятся очень близко к градоначальнику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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