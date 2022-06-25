В Китае подтвердили, что готовы забирать остров Тайвань военным путем

В Сети появилось видео, на котором ЗРК «Бук», подавленный комплексом радиоэлектронной борьбы, наносит удар по своим же позициям. Об этом информирует
Средства массовой информации Великобритании печатают на своих страницах сведения о том, что, если на территории Донбасса будут расстреляны граждане
В Лондоне заявили, что Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины. Об этом говорят в британской разведке MI-6.
В Германии прошел опрос, который показал, как оценили влияние конфликта на территории Украины на отношения Германии и России. Так, согласно
Комбинат «Рождественское» больше не будет оказывать услуги по организации питания в школах и детских садах. Предприятие пополнило список компаний,
Жительница Калининского района Северной столицы написала заявление на свою сиделку, обвинив её в краже нескольких миллионов со своего банковского
Украинские военные полагают, что Белоруссия готовится передать часть своей военной техники России. Речь идет о бронетехнике, которая
О возможности возвращения Тайваня военным путем заявил посол Китая во Франции Лу Шайе. В интервью изданию Livre Noir он подчеркнул, что Китай
Никколо Сольдо в статье «В бреду о России», опубликованной порталом Substack, рассказывает о том, какие варианты раздела России прорабатываются в
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