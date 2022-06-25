В Китае подтвердили, что готовы забирать остров Тайвань военным путем

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В Китае подтвердили, что готовы забирать остров Тайвань военным путем
Политика
Фото из открытых источников

О возможности возвращения Тайваня военным путем заявил посол Китая во Франции Лу Шайе.

В интервью изданию Livre Noir он подчеркнул, что Китай стремиться вернуть эту территорию под свой контроль мирным путем. Но если политические и дипломатические шаги реализовать не удастся, и возникнет риск полной утраты Тайваня, Пекин может принять решение о применении НОАК.

Стоит отметить, что в этом интервью Лу Шаей также высказался касательно действий РФ на территории Украины.

«Нельзя сравнивать войну в Украине и конфликт на Тайване, потому что Тайвань не является суверенным государством, он с древних времен был неотъемлемой частью Китая», - подчеркнул Лу Шайен.

Его слова указывают на то, что Китай считает незаконным военное вторжение на территорию другого государства.

Были затронуты в интервью и такие темы как промышленное пиратство, торговая война с США, отношения с ЕС и так далее.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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