The Atlantic разъяснило, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие на территории Украины

В последнее время много разговоров о том, что РФ в ходе специальной военной операции на Украине может применить ядерное оружие. The Atlantic пишет, что Путин пока демонстрирует хладнокровность и не поддается на провокации. Но если он пойдет на этот шаг, подчеркивают авторы, то сделает это очень быстро.

Издание описывает четыре сценария применения РФ ядерного вооружения.

Первый - Москва устроит взрыв над Черным морем. Он, вероятно, не приведет к жертвам, но покажет, что это только первый шаг, и Россия может решиться пойти дальше.

Второй - обезглавливающий удар по украинскому руководству, который приведет, в том числе к уничтожению президента Зеленского.

Третий сценарий предполагает нанесение ядерного удара по военному объекту на территории Украины.

А четвертый, если на него решится Москва, приведет к огромному количеству жертв. Согласно сценарию, это будет удар по крупному украинскому городу.

«Разрушение крупного украинского города, которое повлечет за собой массовые жертвы среди гражданского населения и спровоцирует всеобщую панику, рассчитанную на скорую капитуляцию страны. В последнем сценарии это те же цели, которые послужили причиной ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки», - приводит ИноСМИ цитату из статьи в адаптированном переводе.

Опрошенные The Atlantic не считают, что США следует отвечать ядерным ударом на удар. Однако они убеждены, что ответ должен быть исключительно жестким с использованием обычных вооружений.

В ответ может быть потоплен весь российский флот, уничтожены подразделения ПВО на территории всей РФ, а над Украиной может быть введена бесполетная зона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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