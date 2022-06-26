Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»

Image 16+
Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Многие петербургские выпускники 2020 и 2021 года не смогли попасть на праздник «Алые паруса» несмотря на то, что им ранее обещали возможность получить приглашение на торжество этого года взамен потерянного из-за коронавирусной инфекции «собственного» праздника. В 2020 году традиционный общегородской выпускной проходил онлайн из-за пандемии и запрета массовых сборищ, а в 2021 на Дворцовую пускали со значительными ограничениями.

О сложившейся неприятной ситуации родители молодых людей рассказали на странице городского правительства.

«Моя по пригласительному не попала на свой праздник. Ее росгвардейцы просто не пустили», - написала одна из мам.

По словам комментаторов, молодых людей из школьного выпуска 2020 года не пускали на площадь, несмотря на приглашение, а некоторые не смогли получить его, даже обратившись в свою школу. Отдельные комментаторы интересовались, куда направить официальный запрос на разъяснения, но ответа от администраторов не было. 

 

Некоторые пожаловались, что выпускники 2020 года не получили приглашение, потому что ответственные за организацию праздника чиновники Смольного не напомнили о такой возможности – люди попросту не знали, как получить такой билет.

«Может, кому и дали из 2020 и 2021, но это единицы особо приближенных. И по предварительному спецзаказу, о существовании которого никто не знал», - заметила комментатор, напомнив, что в 2020 году было около 30 тысяч выпускников, и было бы здорово пригласить всех желающих на живой концерт.

Удивило и количество людей явно не старшего школьного возраста на площади. Побывавшие на концерте рассказывали, что было довольно много людей с маленькими детьми. Билеты могли достаться им и в подарок от выпускников, но не стоит исключать и «подарок» по блату. 

Петербургская молодежь и их гости рады, что ограничения позади и город вновь может веселиться ночь напролет – социальные сети заполнены красочными фотографиями. Зато более взрослые заметили излишние перекрытия движения в районе Дворцовой, и задали вопросы: неужели великолепному празднику должны сопутствовать перекрытые набережные и досмотры, или можно было сделать так, чтобы и там люди отдыхали, радуясь вместе с выпускниками красивому зрелищу? 

«Да, было очень красиво, вопрос только по излишним перекрытиям (в противоречии с заявленным в данной группе сведениями об открытых набережных Английской и Университетской, в частности) и безосновательным допограничениям с досмотрами. Но насладиться все же удалось. Рацпредложение - растягивать/раскладывать допустим ковровое покрытие вдоль набережных, чтобы тем, кому тяжело все время праздника на ногах проводить, можно было отдохнуть», - заметил петербуржец.

Особенно расстроились те, кто специально приехал в город посмотреть на один из известнейших городских символов. Можно было отдать выпускникам Дворцовую, но лишать остальных возможности увидеть красавец-бриг, идущий по Неве – это было несправедливо, считают горожане. 

«Мы вышли из дома прогуляться, салют посмотреть, со стороны Троицкого моста, в толпе слышала, как люди жалели, что приехали в наш город специально праздник смотреть, а в итоге... ну отдали бы всю Дворцовую выпускникам, но дальше и другую сторону - зрителям! Нет же, даже улицы перекрыли, чтобы не смогли пройти!», - посетовала комментатор.

 «Алые паруса» отгремели в Петербурге в ночь с пятницы на субботу, став одним из наиболее масштабным в новой истории праздника – выпускники порадовались концерту известных артистов на Дворцовой площади, бригу «Россия» с алыми парусами и пиротехническому шоу. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»

Сегодня, 15:40

Старейший комбинат школьного питания в Петербурге обанкротился из-за «друзей Беглова»?

24-06-2022, 21:24

Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

24-06-2022, 19:48

Петербургские парламентарии-единороссы предложили вернуть в школы уроки НВП под руководством участников боевых действий

22-06-2022, 19:18

Петербургского девятиклассника госпитализировали с пулей в ноге

22-06-2022, 13:08

Смольный помог супругам Моторенко освоить сто миллионов бюджетных средств

22-06-2022, 12:11

Подпольный бутлегер из Ленинградской области отправится под суд за гибель трёх человек

21-06-2022, 00:33

В Петербурге пассажир выстрелил в водителя такси во время спора по поводу оплаты поездки

19-06-2022, 19:08

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

18-06-2022, 18:48

«Приплыли»: Пригожин раскритиковал решение Беглова расторгнуть заключенное на ПМЭФ-2021 соглашение

18-06-2022, 13:50

В Петербурге порезанный мужчина сбежал от своих гостей через окно квартиры, расположенной на пятом этаже

17-06-2022, 18:58

«Мегалайн» будет бороться за свой проект по «Горской» вопреки беспрецедентному шагу Смольного

16-06-2022, 13:13

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, оскорбившего в автобусе девушку из-за цвета её кожи

15-06-2022, 20:38

Соглашение о намерениях на развитие «Горской» заключат с «другом» семьи Беглова Любомировым

15-06-2022, 18:15

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель пробил стену дома рядом с «атакованной» ранее булочной

14-06-2022, 20:28

Беглов перестал контролировать коррупцию в среде чиновников Петербурга – Полежаев

14-06-2022, 18:37

Промзона «Горская» может оказаться в руках зятя Беглова

13-06-2022, 13:48

Бизнес из Петербурга продолжает бежать в Ленобласть

11-06-2022, 20:27

В Петербурге чересчур голодный посетитель заведения KFC пистолетом «убедил» сотрудников поторопиться с его заказом

11-06-2022, 16:13

В Петербурге за «минирование» Московского вокзала задержан бывший сотрудник ФСИН. Ранее мужчину судили за избиение несовершеннолетнего

10-06-2022, 17:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим
  • 24-06-2022, 14:18

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим

В Сети появилось видео, на котором ЗРК «Бук», подавленный комплексом радиоэлектронной борьбы, наносит удар по своим же позициям. Об этом информирует

Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве
  • 24-06-2022, 16:33

Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве

Средства массовой информации Великобритании печатают на своих страницах сведения о том, что, если на территории Донбасса будут расстреляны граждане

Правительство США рассматривает варианты раздела территории России на части
  • Вчера, 14:53

Правительство США рассматривает варианты раздела территории России на части

Никколо Сольдо в статье «В бреду о России», опубликованной порталом Substack, рассказывает о том, какие варианты раздела России прорабатываются в

Старейший комбинат школьного питания в Петербурге обанкротился из-за «друзей Беглова»?
  • 24-06-2022, 21:24

Старейший комбинат школьного питания в Петербурге обанкротился из-за «друзей Беглова»?

Комбинат «Рождественское» больше не будет оказывать услуги по организации питания в школах и детских садах. Предприятие пополнило список компаний,

Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей
  • 24-06-2022, 19:48

Пенсионерка из Петербурга заявила о том, что сиделка обокрала её на три миллиона рублей

Жительница Калининского района Северной столицы написала заявление на свою сиделку, обвинив её в краже нескольких миллионов со своего банковского

В Китае подтвердили, что готовы забирать остров Тайвань военным путем
  • Вчера, 15:38

В Китае подтвердили, что готовы забирать остров Тайвань военным путем

О возможности возвращения Тайваня военным путем заявил посол Китая во Франции Лу Шайе. В интервью изданию Livre Noir он подчеркнул, что Китай

Новости партнеров
Новости партнеров
Генштаб ВСУ: Беларусь снимает бронетехнику с хранения для передачи ее ВС РФ на Донбассе
  • 24-06-2022, 12:03

Генштаб ВСУ: Беларусь снимает бронетехнику с хранения для передачи ее ВС РФ на Донбассе

Украинские военные полагают, что Белоруссия готовится передать часть своей военной техники России. Речь идет о бронетехнике, которая

The Atlantic разъяснило, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие на территории Украины
  • Сегодня, 09:43

The Atlantic разъяснило, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие на территории Украины

В последнее время много разговоров о том, что РФ в ходе специальной военной операции на Украине может применить ядерное оружие. The Atlantic пишет,

Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»
  • Сегодня, 15:40

Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»

Многие петербургские выпускники 2020 и 2021 года не смогли попасть на праздник «Алые паруса» несмотря на то, что им ранее обещали возможность