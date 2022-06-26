Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»

Многие петербургские выпускники 2020 и 2021 года не смогли попасть на праздник «Алые паруса» несмотря на то, что им ранее обещали возможность получить приглашение на торжество этого года взамен потерянного из-за коронавирусной инфекции «собственного» праздника. В 2020 году традиционный общегородской выпускной проходил онлайн из-за пандемии и запрета массовых сборищ, а в 2021 на Дворцовую пускали со значительными ограничениями.

О сложившейся неприятной ситуации родители молодых людей рассказали на странице городского правительства.

«Моя по пригласительному не попала на свой праздник. Ее росгвардейцы просто не пустили», - написала одна из мам.

По словам комментаторов, молодых людей из школьного выпуска 2020 года не пускали на площадь, несмотря на приглашение, а некоторые не смогли получить его, даже обратившись в свою школу. Отдельные комментаторы интересовались, куда направить официальный запрос на разъяснения, но ответа от администраторов не было.

Некоторые пожаловались, что выпускники 2020 года не получили приглашение, потому что ответственные за организацию праздника чиновники Смольного не напомнили о такой возможности – люди попросту не знали, как получить такой билет.

«Может, кому и дали из 2020 и 2021, но это единицы особо приближенных. И по предварительному спецзаказу, о существовании которого никто не знал», - заметила комментатор, напомнив, что в 2020 году было около 30 тысяч выпускников, и было бы здорово пригласить всех желающих на живой концерт.

Удивило и количество людей явно не старшего школьного возраста на площади. Побывавшие на концерте рассказывали, что было довольно много людей с маленькими детьми. Билеты могли достаться им и в подарок от выпускников, но не стоит исключать и «подарок» по блату.

Петербургская молодежь и их гости рады, что ограничения позади и город вновь может веселиться ночь напролет – социальные сети заполнены красочными фотографиями. Зато более взрослые заметили излишние перекрытия движения в районе Дворцовой, и задали вопросы: неужели великолепному празднику должны сопутствовать перекрытые набережные и досмотры, или можно было сделать так, чтобы и там люди отдыхали, радуясь вместе с выпускниками красивому зрелищу?

«Да, было очень красиво, вопрос только по излишним перекрытиям (в противоречии с заявленным в данной группе сведениями об открытых набережных Английской и Университетской, в частности) и безосновательным допограничениям с досмотрами. Но насладиться все же удалось. Рацпредложение - растягивать/раскладывать допустим ковровое покрытие вдоль набережных, чтобы тем, кому тяжело все время праздника на ногах проводить, можно было отдохнуть», - заметил петербуржец.

Особенно расстроились те, кто специально приехал в город посмотреть на один из известнейших городских символов. Можно было отдать выпускникам Дворцовую, но лишать остальных возможности увидеть красавец-бриг, идущий по Неве – это было несправедливо, считают горожане.

«Мы вышли из дома прогуляться, салют посмотреть, со стороны Троицкого моста, в толпе слышала, как люди жалели, что приехали в наш город специально праздник смотреть, а в итоге... ну отдали бы всю Дворцовую выпускникам, но дальше и другую сторону - зрителям! Нет же, даже улицы перекрыли, чтобы не смогли пройти!», - посетовала комментатор.

«Алые паруса» отгремели в Петербурге в ночь с пятницы на субботу, став одним из наиболее масштабным в новой истории праздника – выпускники порадовались концерту известных артистов на Дворцовой площади, бригу «Россия» с алыми парусами и пиротехническому шоу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей